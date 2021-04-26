Ejder Meyvesi Nelere İyi Geliyor, Nasıl Tüketilmeli? Ejder Meyvesinin Faydaları

Ejder meyvesinin faydaları Son yıllarda beslenme uzmanları tarafından ‘süper besinler’ olarak adlandırılan meyve ve sebzelere bir yenisi daha eklendi. Halk arasında ejder meyvesi olarak bilinen pitaya meyvesi içerdiği protein, lif, karbonhidrat, C ve B vitaminleriyle doğal gıda desteği görevi görüyor.



Pitaya yüksek C vitamini oranı ile bağışıklık sistemini güçlendirirken, pinen ile de solunum sistemini temizliyor. Metabolizmayı hızlandırarak metabolik yaşı geri sardırıcı etkisi de var.



Omega-3 ve omega-6 gibi doymamış yağ asitleri de barındıran pitayanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği, içerdiği pinen maddesi ile de solunum sistemimizde biriken katran ve toksin oluşumlarını çözdüğü biliniyor.