Ejder Meyvesi Nelere İyi Geliyor, Nasıl Tüketilmeli? Ejder Meyvesinin Faydaları
Ejder meyvesi diğer adıyla pitaya meyvesi protein, lif, karbonhidrat, C ve B vitaminleri, omega-3 ve omega-6 gibi çoklu yağ asitleri açısıdan oldukça zengin. Bu nedenle ona 'süper yiyecek'de deniyor. Ayrıca bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Peki ejder meyvesi nelere iyi geliyor, nasıl tüketilmeli? İşte ejder meyvesinin faydaları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ejder meyvesi, içerdiği vitamin ve minareller açısından vücuda birçok fayda sağlıyor. Pitayada bulunan pinen'in, ilaçlarda mukoza söktürücü olarak yer aldığını ve akciğer temizliğinde büyük rol oynadığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ahmet Kaya, ejder meyvesinin faydalarını ve nasıl tüketilmesi gerektiğini anlattı.
2
Ejder meyvesinin faydaları
Son yıllarda beslenme uzmanları tarafından ‘süper besinler’ olarak adlandırılan meyve ve sebzelere bir yenisi daha eklendi. Halk arasında ejder meyvesi olarak bilinen pitaya meyvesi içerdiği protein, lif, karbonhidrat, C ve B vitaminleriyle doğal gıda desteği görevi görüyor.
Pitaya yüksek C vitamini oranı ile bağışıklık sistemini güçlendirirken, pinen ile de solunum sistemini temizliyor. Metabolizmayı hızlandırarak metabolik yaşı geri sardırıcı etkisi de var.
Omega-3 ve omega-6 gibi doymamış yağ asitleri de barındıran pitayanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği, içerdiği pinen maddesi ile de solunum sistemimizde biriken katran ve toksin oluşumlarını çözdüğü biliniyor.
3
Ejder meyvesi, protein, lif ve karbonhidrat bakımından bir hayli zengin bir meyvedir. C ve B vitaminlerini de içeren meyve, aynı zamanda omega 3 ve omega 6 gibi çoklu doymamış yağ asitlerini de barındırır.
İçeriğindeki bolca C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirirken yüksek kalsiyum miktarı ile de kemik gelişimine destek olur.
Kan basıncını düşürme özelliğine sahip olan ejder meyvesi, yüksek tansiyon riskini önler. Likopen içeren bu meyve, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de düşürür.
4
Ejder meyvesi içinde barındırdığı pinen maddesi ile akciğerdeki katran ve toksin oluşumlarını çözüyor. Omega 3 ve omega 6 gibi çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan meyve, hücre yenilenmesini hızlandırarak, özellikle sigara içen bireylerin solunum yollarında fayda sağlıyor.
Pinen maddesi pek çok mukoza (balgam) söktürücünün içeriğinde bulunuyor. Ejder meyvesiyle hem toksinleri temizleyebilir hem de hücre yenilenmesini hızlandırabilirsiniz.
5
Nasıl tüketilmeli?
Beslenme ve diyet listelerinde porsiyonuna uymak kaydıyla tüketimine müsaade ediliyor. Bu özel meyvenin 1 porsiyonu yarım pitaya olarak kabul ediliyor. Tüketirken mutlaka porsiyon kurallarına uymak gerekir. Çünkü meyveler içeriğinde barındırdığı fruktozdan ötürü, aşırı tüketilmesi halinde kilo artışına neden olabilir.