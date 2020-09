Egzersiz ve Beslenmenin Kariyere Etkileri

5-İş dünyasında zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olur Hayatımıza baktığımız zaman her yaptığımız şey bir mücadele neticesinde kazanılıyor. Entegre Antrenman Modeli’nde sizin sağlıklı ve fit olabilmeniz için bizim size özel olarak açtığımız bir mücadele alanı daha ortaya çıkarıyor. Her antrenmanda size, yapacağınız egzersizi başarı ile sonuçlandırabilmek için bir meydan okuma şansı sunuyor. Ve bu esnada aklınızda, hayalinizde egzersizi başarı ile sonlandırmak dışında bir şey kalmıyor. Entegre antrenman modeli ile beraber kazanacağınız mücadele ruhu ve olabilecek her şeye, sonsuz bir azimle devam edebilmeniz, sizi iş hayatınızda oluşabilecek her türlü zorluğa karşı aynı şekilde meydan okuyarak bu zorlukların üstesinden gelmenize olanak sağlıyor.



Fotoğraflar: İstock, İngimage