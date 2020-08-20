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GeriDiyet Rehberi Doğanın Gücünden Faydalanın: Kilo Vermeye Yardım Eden 10 Ot ve Baharat
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>Doğanın Gücünden Faydalanın: Kilo Vermeye Yardım Eden 10 Ot ve Baharat
Diyet Rehberi
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy, Pexels

Doğanın Gücünden Faydalanın: Kilo Vermeye Yardım Eden 10 Ot ve Baharat

Kilo verme sürecinizi hızlandırmak için yardım alabileceğiniz bazı besinler vardır. Baharat ve otlar da bu yardımcılar listesine dahildir.

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Yemeğinize kattığınız baharatlarla kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. İşte kilo vermenize yardımcı olacak 10 şifalı ot ve baharat...

2Ginseng
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Ginseng

Ginseng konu baharat olunca ilk aklınıza gelen değildir belki de, ama Çin hekimliğinde asırlardır kullanılır. Ginseng kan şekerini düzenlemeye, sindirimi kolaylaştırmaya, stresi azaltmaya yarar. Bu baharatı yemekten önce içebileceğiniz sağlıklı bir çay için kullanın.

3Karabiber
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Karabiber

Karabiberin Arnavut biberiyle benzer özellikleri vardır, ama tatları farklıdır. Arnavut biberi kadar acı değildir, yemeklerde ayırt edici bir tada sahiptir ve sindirim için daha kolaydır. Yağ hücrelerinin büyümesini önler ve yemeklerde farklı bir tat için harika bir baharattır.

4Kimyon
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Kimyon

Eğer Hindistan’ı ziyaret edecek olursanız, kimyonun neredeyse her yemekte olduğunu gördüğünüzde şaşıracaksınız! Sindirime yardımcıdır ve gün boyu enerjik kalmanızı sağlar.

5Arnavut biberi
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Arnavut biberi

Aynı şekilde metabolizmayı oldukça hızlandırır! Arnavut biberi vücudunuzda daha fazla ısı yaratır, inanılmaz bir hızda yağ yakmanıza neden olur. Siz yine de dikkatli olun, çünkü çok fazla baharatlı gıda tüketmek sindiriminiz için zararlıdır. Yemeklerinize biraz acı katmak kilo vermek için çok etkili bir yoldur!

6Tarçın
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Tarçın

Evet, en sevdiğimiz kış baharatı sadece lezzetli değil, aynı zamanda kilo vermeye yardımcı! Tarçın, özellikle de Hindistan’da, konu metabolizmayı hızlandırmak olduğunda çok popülerdir. Kan şekerini düşürmesi de şeker hastalığı olanlar için çok uygun bir baharat olmasını sağlar. İçeceklerinize tarçın ekleyin veya sabah kahvaltıdan önce özel bir tarçın suyu hazırlayın.

7Zencefil
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Zencefil

O olmadan ne yapardık? Zencefil kelimenin tam anlamıyla her şeye eklenebilir! Sıcak kış çayından bir Asya yemeğine kadar. Zencefil metabolizmayı 20% oranında hızlandıran nadir besinlerdendir. Aynı zamanda tok hissettirir ve genel olarak sağlığa faydalıdır.

8Kakule
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Kakule

Kahve ile kakule kadar iyi giden az şey vardır. Kakule eşsiz bir tat ve harika yağ-yakıcı özelliklere sahiptir. Ayurveda sağlık sistemi yüzyıllardır bu baharatı kullanır! Daha etkili olması için, sevdiğiniz içecekleri kakule ile demleyin veya yeşil çay ile birlikte kullanarak özel bir kakule çayı hazırlayın.

9Çemenotu
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Çemenotu

Çemenotu alışılmamış bir baharattır ve daha önce kullanmamış olabilirsiniz. Yeni bir tadın tam zamanı! Yunanistan’da, batı Asya’da, ve güney Avrupa’da bilinir. Sadece tadı için değil, iltihap karşıtı ve obeziteyi önleyici özellikleriyle de.

10Biberiye
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Biberiye

Biberiye konu kilo vermek olunca sihirlidir! Yağ hücrelerini parçalamaya yarayan lipaz adı verilen bir enzime sahiptir. Biberiyenin olduğu bir yemekten veya leziz bir biberiye çayından sonra uzun süre tok hissedersiniz.

11Zerdeçal
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Zerdeçal

Bu kadar trend olmasının bir nedeni var! Pek çok faydalı özelliğe sahiptir. En çok Hindistan’da kullanılan bu harika baharat kilo vermeye ve yağ yakmaya yardımcıdır. Kahvaltıdan önce limon suyu ile içilebilir veya doğruca yemeklerinize ekleyebilirsiniz.

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