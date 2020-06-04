Daha İyi Bir Dünya İçin Mücadele Eden Aktivist Ünlüler
1972 yılında İsveç, Stokholm’de yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda bir karar alındı ve 5 Haziran ‘Dünya Çevre Günü’ olarak kabul edildi. O günden beri de 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor.
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Dünya olarak böyle bir güne, böyle bir bakış açısına çok ihtiyacımız vardı. Çünkü dünyada yaşayanlar olarak doğanın bize sunduklarının kıymetini bilmedik, bilmemeye de devam ediyoruz.
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Dünyada işler hiç de iyiye gitmiyor; iklimler yer değiştiriyor, ormanlar yok oluyor, kutuplar eriyor, su kaynakları tükeniyor.
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Maalesef ki tüm bunların sebebi biz insanlarız. Dünyada bizden sonra kimse yaşamayacakmış gibi davranıyor, doğadaki her şeyin bize ait olduğunu sanıyor, kafamıza göre her şeyi kullanıyor, heba ediyor, ağaçları kesiyor, ormanları yok ediyor, çöplerimizi her yere atıyor, su kaynaklarını kurutuyor, doğada yaşayan canlıların hayatlarını tehlikeye atıyoruz.
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Neyse ki bu konudaki bilinç her geçen gün biraz daha artıyor. Daha iyi bir dünya için mücadele eden insanlar var. Ünlüler dünyasından da bu konuya önem veren, mücadele eden birçok isim bulunuyor. İşte iyi bir dünya için emek veren aktivist ünlüler…
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Leonardo DiCaprio
Yakışıklılığı ve oyunculuğu ile gönüllerimizi fetheden Leonardo DiCaprio, aynı zamanda bir çevre aktivisti. Öyle ki oyuncunun kendi adını taşıyan bir vakfı bile var. Leonardo DiCaprio Vakfı, dünyanın pek çok yerinde iklim dayanıklılığına uygun yapılar inşa edilmesi, ekosistemler arası dengenin korunması ve vahşi yaşamın korunması için çalışmalar düzenleniyor.
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Oyuncu, çevre aktivisti Greta Thunberg’in de hayranı olduğunu söylüyor. Öyle ki, Thunberg’i “O bizim zamanımızın lideri” olarak tanımlıyor.
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Joaquin Phoenix
Henüz 3 yaşındayken katıldığı bir gezide balık tutan insanları gören ve balıkların ölmesinden çok etkilenen Joaquin Phoenix, o günden beri vegan olarak hayatına devam ediyor. Hayvanlardan elde edilen hiçbir ürünü kullanmayan oyuncu, 92. Oscar Ödülleri töreninde vegan menü hazırlanmasını sağlayarak bir ilke imza atmıştı.
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Güney Afrika’daki öğrencilerin günlük yemek ihtiyacını karşılayan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan The Lunchbox Fund’ın yönetim kurulunda da yer alan Phoenix, aynı zamanda PETA sözcüsü.
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Daryl Hannah
Kill Bill filmlerinden tanıdığımız ABD’li oyuncu Daryl Hannah da dünyayı daha güzel bir yer yapmak için mücadele edenlerden. Güneş enerjili bir evde yaşayan ve sürdürülebilir enerji konusunda çalışmalar yağan oyuncu, birçok eyleme de katılıyor. Oyuncunun eylemlerde tutuklanmışlığı bile var!
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Angelina Jolie
10 yılı aşkın süredir Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin iyilik elçiliğini yapan Angelina Jolie, savaştan kaçmak zorunda kalan mülteciler için büyük bir mücadele veriyor. Brad Pitt ile beraberliği sırasında Kamboçya, Etiyopya ve Vietnam’dan 3 çocuk evlat edinen, onlara daha iyi bir hayat sağlayan Jolie, inandığın şeyi eyleme dökerek tüm dünyaya harika bir örnek olmuştu.
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Sharon Stone
Güzelliğinin yanı sıra harika oyunculuğu ile de başımıza döndüren Sharon Stone, dünyada yaşanan şeylere duyarsız kalamayan isimlerden. Afrika’da yaşanan açlık sorunu, Orta Doğu’da yaşanan savaşlarda yardım kampanyaları düzenlemiş olan Stone, olayların yaşandığı yerlere de giderek bizzat yardımda bulunuyor.
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Brigitte Bardot
50 ve 60’lı yılların ‘kadın figürü’ olarak anılan Fransız oyuncu, model ve şarkıcı Brigitte Bardot, aynı zamanda sıkı bir hayvan hakları aktivisti. Birçok hayvanla beraber yaşayan Bardot, hayvan haklarına dikkat çekmek için uzun yıllardır canla başla çalışıyor. 85 yaşında olmasına rağmen hala da mücadele etmeye devam ediyor.
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George – Amal Clooney
Bu çifti birbirinden ayırmak yerine listeye beraber eklemeye karar verdik. Amal Clooney, uluslararası hukuk ve insan hakları alanında uzmanlaşmış, bu alanda da çalışmalar yürüten tüm dünyanın tanıdığı bir avukat ve aktivist.
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George Clooney de yakışıklı, yetenekli, efsane bir oyuncu olmasının yanı sıra aktivist kimliğiyle de biliniyor. Irak işgaline karşı olan oyuncuların başında yer alan Clooney, Birleşmiş Milletler ile Afrika'ya gidip orada da çalıştı.
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Çift, beraber mülteci sorunundan, savaş karşıtlığına kadar pek çok mesele üzerinde çalışmalar yürütüyor. Clooney çifti, Lübnan'da Suriyeli çocuklar için eğitimleri aksamasın diye okul yaptırarak tüm dünyaya örnek oldular.