Çevre Farkındalığı Yaratacak 7 Belgesel

Evde kaldığımız bu pandemi sürecinde hepimiz günlük yaşam alışkanlıklarımızı sorguladık. Bazı alışkanlıklarımızı bıraktık, bazılarını doğa dostu ve sürdürülebilir yaşam için değiştirdik, bazılarını da bu süreçte hayatımıza kattık.
5 Haziran Dünya Çevre Günü için bu süreçte izleyebileceğiniz, farkındalığımızı artıracak 7 çevre belgeselini bir araya getirdik!
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1
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Tufandan Önce (Before The Flood)
Tufandan Önce, yönetmenliğini Fisher Stevens'ın yaptığı, iklim değişikliğini konu alan, 2016 yapımı belgesel film. Leonardo DiCaprio filmin duyurusunu 9 Eylül 2016'da Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapmıştı.
2
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Dünyayı Nasıl Değiştiririz (How To Change The World)
Richard Nixon'ın Alaska'daki Amchitka'daki nükleer bomba testlerini durdurmak ve dünya çapında yeşili yaratmak için yola çıkan eklektik bir genç öncü grubun maceralarını kronikleştiren yazar yönetmen Jerry Rothwell'den bir belgesel filmidir. aw
3
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Kaybolan Buzlar (Chasing Ice)
Chasing Ice, 2012 yılı ABD yapımı belgesel film. Doğa fotoğrafçısı James Balog ve kurmuş olduğu Extreme Ice Survey adlı kuruluşun iklim değişikliği üzerinde yaptıkları çalışmaları konu edinir.
4
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No Impact Man: The Documentary
Laura Gabbert ve Justin Schein tarafından yönetilen, Colin Beavan'ın kitabından uyarlanan 2009 Amerikan belgesel filmidir. 4 Eylül 2009'da gösterime giren film, Colin Beavan ve ailesini yıllarca süren deneyleri boyunca çevre üzerinde sıfır etkiye sahip olacak şekilde takip ediyor.
5
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Plastik Okyanus (A Plastic Ocean)
Plastik Okyanus belgeseli, gazeteci Craig Leeson’un, nadiren görülebilen Mavi Balina’yı ararken el değmemiş okyanusun ortasında plastik atıklar bulmasıyla başlıyor. Craig bu belgeselde serbest dalış şampiyonu Tanya Streeter ve uluslar arası araştırmacı ve bilim insanlarından oluşan bir ekiple birlikte 4 yıl boyunca dünyanın farklı bölgelerinde okyanusların kırılgan durumunu araştırıyor. Plastik kirliliği ile ilgili alarm veren gerçekleri ortaya çıkarıyor.
6
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Bag It
Plastik torbaların ve diğer plastik tüketici ürünlerinin etkilerini ve kara ekosistemleri, deniz ortamı ve insan vücudu üzerindeki etkilerini ortaya çıkaran 2010 Amerikan belgesel filmidir.
7
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İnsan Gezegeni (Human Planet)
İnsan Gezegeni, 2011 İngiltere yapımı belgesel serisidir. Yapımı BBC, Discovery ve BBC Worldwide tarafından yapılmıştır. Dünyanın değişik yerlerinde yaşayan insanların yaşam mücadelesini anlatır.