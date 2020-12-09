Çevre Dostu Bir Egzersiz Nasıl Yapılır?

Küresel ısınma, su kaynaklarının azalması, orman yangınları ve son olarak da salgın hastalıklar bize daha fazla çevre dostu olmamız mesajını veriyor. Tüm dünyada da her geçen gün daha fazla sağlık bilincine sahip olunuyor, geri dönüşüm konusunda hassasiyet artıyor. Çevre dostu yaşam tarzını hayatınızın her alanına yansıtabilirsiniz. Spora bile!
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1
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Gezegenimize zarar vermeyecek, çevre dostu bir antrenmanın nasıl yapılacağına dair bazı ipuçlarını paylaşıyoruz.
2
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Yalnızca yeniden kullanılabilir su şişeleri satın alın ve atıştırmalık ambalajlarını geri dönüştürün
ABD'de her gün tahminen 60 milyon plastik su şişesini çöpe atılıyor! Bu oran tıpkı ABD gibi birçok dünya ülkesinde de çok yüksek. Gezegene zarar vermek istemiyorsanız işe yeniden doldurulabilir ve sürekli kullanılabilir cam şişeler ya da çelik termoslar alın ve suyunuzu buradan için. sürdürülebilir şişe ya da termos kullanmak, sürekli plastik şişe su satın almaktan çok daha ucuzdur. Birinde sadece bir kere ücret ödersiniz ve sonrasında dilediğiniz kadar kullanırsınız. Diğerinde ise sürekli yeniden para vermek zorunda kalırsınız.
3
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Bir antrenmandan önce atıştırmalık yemek, spor sırasında enerjik olmanın en etkili yoludur. Atıştırmalıklardan gelen çok katmanlı ambalajlar ve filmler genellikle çöpe atılır. Atıştırmalık ambalajlarını çöpe atmak yerine geri dönüşüme yollamak için bir poşette biriktirin ve sonrasında dönüşüm kutularına bırakın. Bir başka çevre dostu seçenek ise atıştırmalıkları evde hazırlamak ve kavanoza koyup çantanızda taşımaktır.
4
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Açık havada spor yapın
Elektrik ve ısıtma kullanan bir spor salonunda spor yapmak yerine, ruhunuza ve bedeninize çok daha iyi gelecek olan açık havada spor yapmayı deneyin. Bisiklet sürmek, koşmak, yürümek başta olmak üzere açık havada yapılabilecek sayısız egzersiz mevcut. Temiz hava ve güneş ışığı alımı, enerjiyi ve canlılığı doğal olarak artıran bilimsel olarak araştırılmış faktörler olduğundan, dışarıda egzersiz yapmak çok daha etkilidir.
5
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Salona araçsız gidin
Öte yandan ben spor salonsuz yapamam diyorsanız önceliğiniz evinize yakın bir salon seçmek olmalı. Eğer evinizin yakınında bir salon seçerseniz araba kullanmak zorunda kalmazsınız. Hem hava kirliliği ile mücadele etmiş olur hem de salonu yürüyerek, bisiklete binerek giderek antremanınızı salona girmeden başlatmış olursunuz!
6
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Çevre dostu spor kıyafetleri seçin
Tekstil ürünler, eğer geri dönüştürülmemişse, gezegen için en tehlike şeyler arasında yer alıyor. Araştırmalara göre, sadece bir tane tişört için yetiştirilen pamuğa ortalama 20.000 litre su harcanıyor. Çevre dostu olmak, gezegeni korumak istiyorsanız geri dönüştürülmüş kumaşlardan elde edilen, sosyal sorumluluk sahibi markalardan alışveriş yapın.
7
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En sevdiğiniz spor etkinlikleri çevre dostu mu?
Maratonlar, bisiklet yarışları ve triatlonlar on binlerce yarışmacıyı içinde barındırır. Ve pek tabii on binlerce izleyiciyi de. Bu spor etkinliklerin çoğunda pet şişe sular, paketli atıştırmalıklar yenir bazen çöpler etrafa saçılır... Bu durumda spor etkinlikleri çevre dostu olmaktan çıkar ve çevreye zarar vermeye başlar. Egzersizinizle gerçekten çevreci olmak istiyorsanız, etkinliklerinde çevresel sorumluluk isteyen maraton veya diğer spor organizasyonlarını destekleyin.