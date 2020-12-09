Çevre Dostu Bir Egzersiz Nasıl Yapılır?

Yalnızca yeniden kullanılabilir su şişeleri satın alın ve atıştırmalık ambalajlarını geri dönüştürün ABD'de her gün tahminen 60 milyon plastik su şişesini çöpe atılıyor! Bu oran tıpkı ABD gibi birçok dünya ülkesinde de çok yüksek. Gezegene zarar vermek istemiyorsanız işe yeniden doldurulabilir ve sürekli kullanılabilir cam şişeler ya da çelik termoslar alın ve suyunuzu buradan için. sürdürülebilir şişe ya da termos kullanmak, sürekli plastik şişe su satın almaktan çok daha ucuzdur. Birinde sadece bir kere ücret ödersiniz ve sonrasında dilediğiniz kadar kullanırsınız. Diğerinde ise sürekli yeniden para vermek zorunda kalırsınız.