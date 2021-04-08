Burun Estetiği Nedir? Burun Estetiği Yöntemleri

Burun estetiği ameliyatından önce yapılması gerekenler Burun estetiği ameliyatı planlamadan önce bazı adımların atılması gerekir.



Doktorunuz ameliyat öncesinde burun tıkanıklığı geçmişi, ameliyatlar ve aldığınız ilaçlar dahil olmak üzere tıbbi geçmişiniz hakkında sorular soracaktır. Hemofili gibi bir kanama bozukluğunuz varsa rinoplasti adayı olmayabilirsiniz.



Doktorunuz, kan testleri gibi herhangi bir laboratuvar testi de dahil olmak üzere eksiksiz bir fizik muayene yapacaktır. Ayrıca yüz hatlarınızı ve burnunuzun içini ve dışını da inceleyecektir.



Doktorunuz, burnunuzun farklı açılardan fotoğraflarını çekecektir. Cerrahınız bu fotoğraflar üzerinden öncesi ve sonrası değerlendirmeler yaparak, ameliyat sırasında referans ve uzun vadeli incelemeler için kullanacaktır.



Cerrahınızla aynı zamanda ameliyat sonrası beklentileriniz için de önceden konuşmalısınız. Estetik ameliyat sonrasında nasıl bir görünüme ulaşmak istediğiniz konusunda doktorunuzla ortak bir karara varmak önemlidir.