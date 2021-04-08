Burun Estetiği Nedir? Burun Estetiği Yöntemleri

Burun estetiği, tıp dilinde ‘Rinoplasti’ olarak adlandırılır ve burnun mevcut görünüm ve işlevlerini tedavi etmek amacıyla yapılmaktadır. Aynı zamanda burunda bulunan kemik ve kıkırdak dokunun tekrardan şekillendirilerek yeni bir görünüm kazandırıldığı estetik operasyona denir. Peki burun estetiği kimlere yapılabilir, burun estetiği yöntemleri nelerdir? Burun estetiği tüm detaylarıyla haberimizde…
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Burun estetiği ameliyatı, burnunuzun boyutunu, şeklini veya oranlarını değiştirebilir. Bir yaralanmadan kaynaklanan deformeleri onarmak, kusurlu görünümü düzeltmek veya bazı solunum güçlüklerini iyileştirmek için yapılabilir.
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Burun estetiği nedir?
Burun yapısının üst kısmı kemik, alt kısmı kıkırdaktır. Rinoplasti kemiği, kıkırdağı, cildi veya üçünü de değiştirebilir. Burun estetiği ameliyatı yaptırmadan önce bir uzmana danışılması ve sizin için uygun olup olmadığına bu şekilde karar verilmesi gerekir.
Burun estetiği ameliyatından önce cerrahınız yüz özelliklerinizi, burnunuzdaki cildi ve neyi değiştirmek istediğinizi dikkate alarak, ameliyatsız ya da diğer cerrahi yöntemlerden hangisi uygulanacağı konusunda bir karar verir.
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Burun estetiği hangi riskleri taşır?
Her ameliyatta olduğu gibi, burun estetiği ameliyatında da bazı riskler vardır. Bu riskleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Kanama
Enfeksiyon
Anesteziye karşı olumsuz bir reaksiyon
Burnunuzdan nefes almada güçlük
Burnunuzun içinde ve çevresinde kalıcı uyuşma
Düzensiz görünen bir burun olasılığı
Devam edebilecek ağrı, renk değişikliği veya şişme
Yara izi
Ek ameliyat ihtiyacı
Bu risklerden hangilerini taşıyabileceğinizi de doktorunuzla konuşmayı ihmal etmeyin.
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Burun estetiği ameliyatından önce yapılması gerekenler
Burun estetiği ameliyatı planlamadan önce bazı adımların atılması gerekir.
Doktorunuz ameliyat öncesinde burun tıkanıklığı geçmişi, ameliyatlar ve aldığınız ilaçlar dahil olmak üzere tıbbi geçmişiniz hakkında sorular soracaktır. Hemofili gibi bir kanama bozukluğunuz varsa rinoplasti adayı olmayabilirsiniz.
Doktorunuz, kan testleri gibi herhangi bir laboratuvar testi de dahil olmak üzere eksiksiz bir fizik muayene yapacaktır. Ayrıca yüz hatlarınızı ve burnunuzun içini ve dışını da inceleyecektir.
Doktorunuz, burnunuzun farklı açılardan fotoğraflarını çekecektir. Cerrahınız bu fotoğraflar üzerinden öncesi ve sonrası değerlendirmeler yaparak, ameliyat sırasında referans ve uzun vadeli incelemeler için kullanacaktır.
Cerrahınızla aynı zamanda ameliyat sonrası beklentileriniz için de önceden konuşmalısınız. Estetik ameliyat sonrasında nasıl bir görünüme ulaşmak istediğiniz konusunda doktorunuzla ortak bir karara varmak önemlidir.
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Burun estetiği ameliyatından sonra yapılması gerekenler
Anesteziden sonraki ilk birkaç gün hafızada sorunlar yaşanabilir. Reaksiyon süresi yavaşlayabilir ve muhakeme gücünüz azalabilir. Bu nedenle, ameliyattan sonra kişisel bakım işlerine yardımcı olmak için bir aile ferdinin veya arkadaşının bir veya iki gece sizinle kalmasını sağlamakta fayda var.
Yiyecek ve ilaçlar;
Ameliyattan iki hafta önce ve sonra aspirin veya ibuprofen (Advil, Motrin IB, diğerleri) içeren ilaçlardan kaçının. Bu ilaçlar kanamayı artırabilir. Yalnızca cerrahınız tarafından onaylanan veya reçete edilen ilaçları alın. Ayrıca bitkisel ilaçlardan ve reçetesiz satılan takviyelerden kaçının.
Sigara içiyorsanız, sigarayı bırakın. Sigara içmek ameliyattan sonra iyileşme sürecini yavaşlatır ve enfeksiyon kapma olasılığını artırabilir.
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Burun estetiği yöntemleri
Günümüzde kapalı rinoplasti yöntemi ile kırmadan ve dikişsiz burun estetiği ameliyatları yapılabiliyor. Bu yöntem ile kesiler burun deliğinin içerisinden açılarak hassas aletler ile yapılmaktadır. Burunun dış kısmına hiçbir kesi işlemi yapılmadığı için dikiş izi de oluşmaz. Hassas aletlerle törpüleme ya da kesip çıkarma gibi işlemler uygulanabildiği için hiçbir şekilde kırma işlemi de yapılmaz. Bu sayede ameliyat sonrası yüzde ödem ve morluk oluşma riski düşer.
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Likit/sıvı burun estetiği olarak botoks ve dolgu enjeksiyonu yapılmaktadır. Burun küçültme estetiği haricindeki burundaki birçok estetik sorun bu yöntemler ile tedavi edilebilmektedir. Burun ucu düşüklüğünden kemer tedavisine kadar birçok sorun botoks ve dolgu enjeksiyonu yöntemi ile giderilebilir. Tedavi için tercihe göre kalıcı ya da geçici dolgu malzemeleri kullanılmaktadır. Bu yöntemle, ortalama 15 – 20 dakika içinde hasta burnundaki sorunlarından kurtulur ve gündelik yaşantısına geri döner.