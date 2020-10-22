Burcunuza Göre Cinsellikte Ne Kadar Vahşisiniz?

Herkesin içinde vahşi bir yan vardır. Kimisi bunu daha sık yansıtır kimisi ise göz ardı etmeyi, gizli tutmayı tercih eder. Peki siz cinsellikte ne kadar vahşisiniz? Burcunuzun bu konuda söylediklerini anlatıyoruz!
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1
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Burcunuza göre ne kadar vahşisiniz? İşte cevapları...
2
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KOÇ
Saf bir adrenalin bağımlısısınız! Vahşi tarafınız, halka açık seks gibi riskli şeyleri isteyecek kadar güçlü!
3
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BOĞA
Dayanıklılığınız en büyük varlığınızdır, bu nedenle yatak odasındaki en çılgın şeyleri her zaman denemek istemeseniz de, yapabileceğiniz şey saatlerce hareket etmektir!
4
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İKİZLER
Sizin vahşi yanınız çok yönlü duygu durumuna sahip olmanız. Bir saniye ağırbaşlı ve utangaç olabilirsiniz ve bir sonraki saniye bambaşka bir ruh haline bürünebilirsiniz.
5
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YENGEÇ
Dürüst olmak gerekirse, çılgınca bir şey yapmaktansa derin ve anlamlı bir bağlantı hissetmekle daha çok ilgileniyorsunuz.
6
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ASLAN
Herhangi bir burcun en yüksek libidosuna sahipsiniz. Bu yüzden hemen hemen günün her dakikasında seks düşünebiliyorsunuz!
7
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BAŞAK
Dışarıdan bakıldığında oldukça tatlı ve masum görünen Başaklar, güvende hissettiği yatak odasında ise içindeki vahşi tarafı ortaya çıkarır.
8
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TERAZİ
Sosyal hayatta oldukça sakinsiniz ancak söz konusu yatak odası olduğunda söz sizde olsun istiyorsunuz. yatakta baskın olmayı seviyorsunuz.
9
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AKREP
Kendi bedeninizi o kadar iyi tanıyorsunuz ki, sizin için cinsellik hiçbir zaman hayal kırıklığı ile sonuçlanmıyor. Partnerinize size mümkün olan en fazla zevki vermesi için nasıl rehberlik edeceğinizi tam olarak biliyorsunuz.
10
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YAY
Bağlanamayan özgür bir ruhsunuz. Hayatınızda biri varken tek istediğiniz şey olabildiğince eğlence ve deneyim kazanmak!
11
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OĞLAK
Profesyonel çalışmanız ve gündüz davranışlarınız nedeniyle insanlar sizin cinsel hayatınız hakkında hiçbir fikre sahip olamaz. Ancak siz yatak odasına girdiğinizde içinizden bambaşka biri çıkar!
12
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KOVA
Her zaman yeni şeyler denemekten hoşlanan birisiniz ve yatak odası aktiviteleri de buna dahildir. Bir sonraki moda seks pozisyonunu öğrenen ilk kişi sizsiniz!
13
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BALIK BURCU
Hayatın her alanında inanılmaz derecede cömert bir insansınız, bu da partneriniz olana kadar durmayacağınız anlamına gelir!