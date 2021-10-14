Buğulu Göz Makyajı Nasıl Yapılır? Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Buğulu Göz Makyajı Tüyoları
Özel davetlerde, gece gezmelerinde hatta günlük yaşantıda bile kullanılabilen buğulu göz makyajı kadınlar arasında dikkat çekiyor. Gizemli bakışlara sahip olmanın en kısa yolu olan buğulu göz makyajı nasıl yapılır merak edenler için, işte yeni başlayanlar için adım adım buğulu göz makyajı tüyoları…
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Hafif veya dramatik bir buğulu göze hakim olmak, hem günlük yaşantıda makyaja önem verenler hem de profesyoneller için vazgeçilmezdir. Kırmızı halıdan özel davet gecelerine kadar her yerde işe yarayan buğulu göz makyajı, yalnızca profesyonel makyaj uzmanlarının ustalaşabileceği bir şey gibi görünse de buğulu göz makyajı için adım adım uygulayarak mükemmelleştirmek aslında oldukça basit. Aşağıda, bu klasik güzellik görünümünü nasıl oluşturacağınız konusunda sizlerle bazı tüyolar paylaşıyoruz.
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Buğulu Göz Makyajı İçin İhtiyacınız Olan Malzemeler
Buğulu göz makyajı için öncelikle güvendiğiniz markalara ait aşağıdaki ürünleri temin etmeniz gerekmektedir.
Kapatıcı
Göz farı fırçası
Kabarık bir karıştırma fırçası
Göz farı paleti (Birbiriyle uyumlu üç göz farı tonunda)
Jel eyeliner
Siyah maskara
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Adım Adım Buğulu Göz Makyajı Yapılışı
Artık ihtiyacınız olan şeye sahip olduğunuza göre, başlayalım!
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1. Göz kapağınızı doldurun.
Gölge uygulamadan önce, göz çevrenizi uygun şekilde hazırladığınızdan ve astarladığınızdan emin olmak iyi bir fikirdir. Aksi takdirde, günün ilerleyen saatlerinde gölge serpinti ve lekeli astar ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Hazırlamak için, ya bir göz farı astarı ya da aydınlatıcı bir kapatıcı kullanabilirsiniz. İkisi de göz çevrenizi pürüzsüzleştirmeye yardımcı olur ve makyajınıza tutunacak bir şey verir.
Ayrıca kapatıcı kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ürünü kullanmayı planladığınız her yere uygulayın. Bu, gözü yumuşatacak ve gölgeniz için kusursuz bir temel oluşturacak.
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2. Göz farı gölgenizi seçin ve uygulayın.
Astar veya kapatıcı uyguladıktan sonra, tüm gölgeniz olarak uygulamak için orta tonlu bir göz farı seçin. Klasik bir buğulu göz için kahverengi, gri, lacivert veya yeşilin mat bir tonunu kullanmayı deneyin. Daha beklenmedik bir şey için, mor veya kırmızının ışıltılı tonlarıyla oynayın. Buğulu göz makyajı her zaman nötr olmak zorunda değildir!
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Düz bir göz farı fırçası kullanarak, göz kapağınızın ortasına yaklaştıkça rengin yoğunluğunu artırarak, tüm göz farı gölgenizi kapağınıza sürün. (Profesyonel ipucu: Görünümünüzü daha da bütünleştirmek için, bu rengi alt kirpik çizginize de hafifçe vurabilirsiniz.)
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3. Renkleri karıştırarak uygulayın.
Ardından, kırıştırdığınız rengi ekleyerek görünümünüze boyut ekleyin. Tamamen gölgenizden bir ila iki ton daha koyu olan uyumlu bir koyu gölge rengi seçin. Ardından rengi gözünüzün dış köşesine karıştırmak için bir karıştırma fırçası kullanın. Dumanlı bir karışım elde edene kadar pigmenti yoğunlaştırmak için katmanlar ekleyerek küçük, dairesel hareketlerle gölgeyi karıştırırken göz kapağınızın ortasına doğru hareket edin. Bu renk ve her yerindeki gölgeniz arasında yumuşak bir geçiş olduğunda bir sonraki adıma geçmeye hazırsınız demektir.
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4. Vurgu yapın.
Son olarak, göz kapağı katınızdan kaş kemiğinize kadar tüm renginizden bir ila iki ton daha açık olan nötr bir gölge uygulamak isteyeceksiniz. Bu vurgu gölgesi, görünümü düzeltmeye yardımcı olacak ve aradığınız degrade efektini gerçekten parlatacaktır. Biraz ekstra parlaklık için, parlak ve uyanık görünmenizi sağlamak için gözünüzün iç köşelerine vurgu yapın.
Ardından, gölgeyi kabarık bir fırça yardımıyla karıştırın.
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5. Gözlerinizi hizalayın.
Eyeliner uygulamasına geçmeden önce gözleri siyah bir farla hizalayın. Bu, bir sıvı veya jel astar sürmeden önce şekli beğenmenizi sağlayacaktır.
Astar şeklinizden memnun kaldığınızda, oluşturduğunuz jel kalemi üst kirpik çizginiz ve alt kirpik çizginiz boyunca uyguladığınızdan emin olun. Jel astar kalemler, buğulu göz makyajı için harikadır çünkü çok keskin görünebilen veya bir bulaşma fırçasıyla bulaşabilen kalın, siyah bir çizgiyi hızla üretebilirler. Sonuçlar, peşinde olduğunuz görünüme göre ayarlanabilir.
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Hafif buğulu bir göz makyajı elde etmek istiyorsanız, bunun yerine bir göz kalemi kullanmayı deneyebilirsiniz. Keskin bir kedi gözü istiyorsanız , sıvı eyeliner kullanmanızda fayda var. Ve unutmayın, göz kalemi renk seçiminiz ile görünümünüzü mükemmelleştirebilirsiniz. Siyah göz kalemi size süper dumanlı, dramatik bir görünüm verirken, kahverengi tonları daha doğal ve dağınık görünebilir.
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6. Makyajınızın kalanını uygulayın ve ardından maskaraya geri dönün.
Doğrudan maskaraya kullanmak yerine, makyajınızın geri kalanını tamamlamayı ve ardından son adım olarak maskaraya geri dönmeyi deneyebilirsiniz. Bu şekilde, makyaj tozu kirpiklerin her yerine bulaşmaz ve çok siyah olmalarını sağlar. Aynı zamanda alt kirpiklerinize her zaman üst kirpiklerinizden önce maskara sürmeniz gerekir. Bu sayede alt kirpiklere rimel sürerken yukarı baktığınızda göz kapağınızın her tarafına rimel bulaşmazsınız.