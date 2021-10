Buğulu Göz Makyajı Nasıl Yapılır? Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Buğulu Göz Makyajı Tüyoları

6. Makyajınızın kalanını uygulayın ve ardından maskaraya geri dönün. Doğrudan maskaraya kullanmak yerine, makyajınızın geri kalanını tamamlamayı ve ardından son adım olarak maskaraya geri dönmeyi deneyebilirsiniz. Bu şekilde, makyaj tozu kirpiklerin her yerine bulaşmaz ve çok siyah olmalarını sağlar. Aynı zamanda alt kirpiklerinize her zaman üst kirpiklerinizden önce maskara sürmeniz gerekir. Bu sayede alt kirpiklere rimel sürerken yukarı baktığınızda göz kapağınızın her tarafına rimel bulaşmazsınız.