Buğulu Göz Makyajı Nasıl Yapılır? Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım Buğulu Göz Makyajı Tüyoları

1. Göz kapağınızı doldurun. Gölge uygulamadan önce, göz çevrenizi uygun şekilde hazırladığınızdan ve astarladığınızdan emin olmak iyi bir fikirdir. Aksi takdirde, günün ilerleyen saatlerinde gölge serpinti ve lekeli astar ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Hazırlamak için, ya bir göz farı astarı ya da aydınlatıcı bir kapatıcı kullanabilirsiniz. İkisi de göz çevrenizi pürüzsüzleştirmeye yardımcı olur ve makyajınıza tutunacak bir şey verir.



Ayrıca kapatıcı kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ürünü kullanmayı planladığınız her yere uygulayın. Bu, gözü yumuşatacak ve gölgeniz için kusursuz bir temel oluşturacak.