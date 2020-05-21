Bayramda Tatlılarla Sosyal Mesafenizi Koruyun

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, uzun süreli açlıkların olduğu bu aydan çıkışın hafif besinlerle olması ve normal beslenmeye ağır adımlarla dönülmesi gerekliliğidir. Sağlıklı gıdalarla şık sofralar hazırlamak, tüm aile üyelerine hem fiziksel hem de psikolojik açıdan iyi gelecektir. Günü daha az gıda ve daha sık öğünle dengelemek durumu kolaylaştıracaktır.