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GeriGüzellik Bakım Batıklardan Kurtulma Yolları
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım>Batıklardan Kurtulma Yolları
Güzellik Bakım

Batıklardan Kurtulma Yolları

Ağda ya da elektrikli epilatör kullanımı sonrası oluşan batıklar pek çok kadının problemi. Estetik açıdan bacakların güzelliğine gölge düşüren batıklar, önlem alınmazsa ciltte leke ve yara oluşumuna sebep olabilirler. Peki batık oluşumu nasıl engellenir, batıklardan nasıl kurtulunur?

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1
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Batık oluşumunun en önemli sebebi, epilasyon işlemi esnasında yapılan hatalardır. Ayrıca elektrikli epilatör kullanımı da batık oluşumuna sebep olabilir. Çünkü elektrikli epilatörler kılları her yöne çekerek alırlar. Üst üste jilet kullanımı da cildi tahriş ederek batık oluşumuna zemin hazırlayabilir.

2
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Batık oluşumu, ağda sonrası bazı kişilerde sivilce oluşması gibi, tamamen kişinin cilt yapısı ile alakalıdır. Her ağda yapan ya da elektrikli epilatör kullanan kişide batık oluşur şeklinde bir genelleme yapılamaz.Batıkları tırnakla ya da iğne ucuyla çıkarmaya çalışmak batığın yaraya dönüşmesine yol açabilir.

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3
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Bacaklarda oluşan batıklarla mücadelede en etkili yöntem kuru kesedir. Bu yöntem, bacaklardaki batıkları hızla yok eder ancak diğer yandan da cilde zarar verir. Özellikle hassas cilde sahip kişilere kuru kese tavsiye edilmez.

4
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Batıklarla mücadelede bir diğer yöntem ise ponza taşı ile hafifçe kese yapmaktır. Ancak bu işlemde deriyi rahatsız etmeden, hafif bir şekilde yapılmalıdır.

Duş alırken orta sertlikte bir kese ile kese yapmak hem ciltteki ölü derileri atar hem de bacaklarda batık oluşumunu engeller.

5
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Cilde uygun nemlendirici yağlar cildin yumuşatarak kılların ciltten çıkmasını kolaylaştırabilir. Bacaklardaki batıklar için en uygun yağlar biberiye ve gül yağıdır. Badem yağı, susam yağı gibi kıl köklerine etki eden yağlar kıl yoğunluğunu arttıracağı için tercih edilmemelidir.

6
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Ağda sonrası cilde uygulanan nemlendirici hem ciltte oluşan tahribatı azaltır hem de batığı önler.

Tüy azaltıcı losyon ve serumların içerisinde kıl yumuşatıcı maddeler bulunur. Bu nedenle ağda sonrası cilde tüy azaltıcı losyon veya serum uygulamak batık oluşumunu önleyebilir.Son olarak, lazer epilasyon, batıklardan kurtulmak için etkili bir yöntemdir.

7Batık oluşmasını önlemek için neler yapmak gerekir
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Batık oluşmasını önlemek için neler yapmak gerekir?

Uzun kıl çekerken kırılır. Bu sebeple kullar çok uzunken ağda yapılmamalı.

Ağdadan sonra tüy azaltıcı krem ya da losyon kullanılmalı. Bu uygulama zamanla tüylerin yoğunluğunun azalmasını sağlar ve batık riskini azaltır.

8
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Bacaklara haftada 2-3 kez peeling yapmak hem ölü derinin atılmasını sağlar hem de batık oluşumunu önler.

Banyo esnasında orta sertlikte bir kese ile kese yapmak faydalı olur.

Nemlendirici kullanmak kıl köklerini yumuşatır ve batık oluşumunu azaltır.

9
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Elektrikli epilatörler kılları her yöne çekip çıkardığı için batık oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Elektrikli epilatörler yerine alternatif epilasyon yöntemlerine başvurulmalı.

Kıllar ağda yöntemi ile alınıyorsa, kılların çıkış yönüne doğru alındığından emin olunmalı.

10
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Düzenli soyma (peeling) ve nemlendirme işlemi batıkların oluşumunu büyük oranda azaltır. Çünkü batıklar genellikle kendini hızla yenileyen ancak üstteki ölü derinin aynı hızla atılamadığı ciltlerde daha çok oluşur.

11Alternatif Yöntemler
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Alternatif Yöntemler

Karbonat maskesi

2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı karbonatı karıştırın. Hazırladığınız karışımı bacaklarınıza masaj yaparak uygulayın ve 15 dakika bekledikten sonra durulayın. Ardından yarım limonun suyunu bacaklarınıza sürün ve bekletmeden hemen yıkayın. Sonrasında da cilt tipinize uygun bir nemlendiriciyi bacaklarınıza sürerek cildinizi nemlendirin.

Bu uygulamayı haftada bir kere yapabilirsiniz.

12Şeker ve limonla peeling
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Şeker ve limonla peeling

4 çorba kaşığı şekeri yarım çay bardağı limonla karıştırın ve bacaklarınıza masaj yaparak sürün. Bu işlem peeling etkisi yaratarak bacaklarınızdaki ölü deriyi atmanıza yardımcı olur.

13Aspirin
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Aspirin

1,5 bardak kaynamış suyun içine 5 adet aspirin atın ve eriyene karıştırın. Dibine çöken tortu dışında kalan karışımı kullanmadığınız ve püskürtme başlığı olan boş bir şişeye doldurun. Haftada 1 kere bacaklarınıza bu karışımı püskürtün ve en az 2 saat bekledikten sonra durulayın. Bu uygulama bacaklarınızdaki lekelerin renginin açılmasına da yardımcı olur.

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