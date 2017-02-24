Batıklardan Kurtulma Yolları

Batıklarla mücadelede bir diğer yöntem ise ponza taşı ile hafifçe kese yapmaktır. Ancak bu işlemde deriyi rahatsız etmeden, hafif bir şekilde yapılmalıdır.



Duş alırken orta sertlikte bir kese ile kese yapmak hem ciltteki ölü derileri atar hem de bacaklarda batık oluşumunu engeller.