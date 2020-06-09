Adım Adım Selülitten Kurtulma Rehberi

4) ÇAY, KOLA VE KAHVEDEN UZAK DURUN Selülit nedenlerinin ilk sırasında kahve bilinir. Kahvenin selülite zemin hazırladığı bir gerçek. Kafein içeriğinin yanında yağlı süt, şeker, ve krema ilave edilerek tüketilen kahve tam bir selülit dostu. Fakat günde içeceğiniz bir fincan Türk kahvesi de zararsız olarak kabul edilir.



Kola; kafein içermesi ve içinde tatlandırıcı olarak bolca şeker bulunması dolayısıyla kola da selülit yapan içeceklerin başında geliyor.