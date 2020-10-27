10 Dakikada RahatlamanÄ±za YardÄ±mcÄ± Olabilecek 6 Nefes Egzersizi
Fazla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsunuz, bu yÃ¼zden de Ã§oÄŸu zaman uykusuz ve stresli misiniz?Â Â Neyse ki, bÃ¼tÃ§enizin bir kÄ±smÄ±nÄ± sÃ¼slÃ¼ spa merkezlerine yatÄ±rmanÄ±zÄ± gerektirmeden, sakinlik duygusunu yeniden kazanmanÄ±n birÃ§ok yolu var.
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AslÄ±nda, en iyi rahatlama yÃ¶ntemleri tamamen kendi kendinize yaptÄ±klarÄ±nÄ±zdÄ±r. Bunun iÃ§in deÂ ihtiyacÄ±nÄ±z olan tek ÅŸey; saÄŸlÄ±klÄ± akciÄŸer, nefesiniz ve 10 dakikalÄ±k "ben" zamanÄ±.Â Buna kontrollÃ¼ nefes alma denir. Haberimizde kÄ±sa sÃ¼rede rahatlamanÄ±zÄ± saÄŸlayacak 6 nefes egzersizini anlatÄ±yoruz.
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Neden kontrollÃ¼ nefes alma?
KontrollÃ¼ nefes egzersizleri, kan basÄ±ncÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmeye, sakinlik ve rahatlama duygularÄ±nÄ± teÅŸvik etmeye ve stresi azaltmaya yardÄ±mcÄ± olarak zihninizi ve vÃ¼cudunuzu formda tutmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olabilir.Â
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Solunum egzersizlerinin uzun vadeli faydalarÄ± henÃ¼z yeterince araÅŸtÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ olsa da birÃ§ok uzman, nefesi; farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±, dikkati artÄ±rmakÂ ve kendinizi Zen yoluna koymak iÃ§inÂ kullanmayÄ± Ã¶neriyor.
Bu nefes egzersizi Ã¶zellikle yatmadan Ã¶nce etkilidir.Â Yoga eÄŸitmenleri, bu egzersiz ÅŸeklinin, koyun saymaya benzer ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. EÄŸer uykuya dalmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekiyorsanÄ±z, bu nefes zihninizi karmaÅŸÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerden veya dikkatinizi daÄŸÄ±tabilecek her ÅŸeyden uzaklaÅŸtÄ±rmaya yardÄ±mcÄ± olabilir.
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Egzersize, Ã¶ncelikle oturarak veya rahat bir pozisyonda uzanarak baÅŸlayÄ±n.Â GÃ¶zleriniz aÃ§Ä±k veya kapalÄ± olabilir. 4 kez nefes alÄ±n ve ardÄ±ndan 4 kez nefes verin.
TÃ¼m inhalasyonlar ve ekshalasyonlar, nefesinize hafif, doÄŸal bir direnÃ§ kazandÄ±rmasÄ± iÃ§in burundan yapÄ±lmalÄ±dÄ±r.Â Bu temel bilgileri Ã¶ÄŸrendikten sonra, nefes baÅŸÄ±na 6-8 defa saymayÄ± deneyin.
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2. Abdominal nefes tekniÄŸi
KarÄ±n nefes tekniÄŸi, sÄ±nava girmek veya bÃ¼yÃ¼k bir sunum yapmak gibi Ã¶zellikle stresli bir olay yaÅŸamadan Ã¶nce gerÃ§ekten yardÄ±mcÄ± olabilir.Â
SÃ¼rekli stresli bir ÅŸekilde hareket edenler nefesi kontrol etmenin ne kadar zor olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼nce biraz sarsÄ±labilir.Â Ã–yleyse, hÄ±z ilk baÅŸta size doÄŸal gelmezse, endiÅŸelenmeyin ve pratik yapmaya devam edin.
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Bir elinizi gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ze ve diÄŸerini karnÄ±nÄ±za koyun.Â Burnunuzdan derin bir nefes alÄ±n, diyaframÄ±n (gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼z deÄŸil) ciÄŸerlerinizde hafif bir gerilme hissi yaratacak kadar yeterli hava ile ÅŸiÅŸmesine izin verin.Â YavaÅŸÃ§a nefes verin.
Fizyolog ve nefes alma uzmanlarÄ±na gÃ¶re bu teknik ile, her gÃ¼n 10 dakika boyunca dakikada 6-10 derin ve yavaÅŸ nefes almak, kalp atÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±nÄ±zÄ± ve kan basÄ±ncÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmenize yardÄ±mcÄ± olabilir.
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3. AÅŸamalÄ± kas gevÅŸetme tekniÄŸi
AÅŸamalÄ± kas gevÅŸetme yÃ¶ntemini, evde otururken, ofis koltuÄŸunuzda, hatta arabanÄ±zda oturduÄŸunuzda rahatÃ§a uygulayabilirsiniz.Â Her bir kas grubunu teker teker gererek ve sonra gevÅŸeterek, baÅŸtan ayaÄŸa aÅŸÄ±rÄ± gerilimi ortadan kaldÄ±rabilirsiniz.
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Egzersize baÅŸlarken, gÃ¶zlerinizi kapatÄ±n ve her kas grubunu 2 ila 3 saniye germeye ve gevÅŸetmeye odaklanÄ±n.Â AyaklarÄ±nÄ±z ve ayak parmaklarÄ±nÄ±zla baÅŸlayÄ±n ve ardÄ±ndan dizlerinize, uyluklarÄ±nÄ±za, kalÃ§alarÄ±nÄ±za, gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ze, kollarÄ±nÄ±za, ellerinize, boynunuza, Ã§enenize ve gÃ¶zlerinize doÄŸru hareket edin.Â Her seferinde derin ve yavaÅŸ nefesler alÄ±n.
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Yolda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda psikolojik olarak sorun mu yaÅŸÄ±yorsunuz?Â Anksiyete ve panik uzmanlarÄ±, burnunuzdan nefes almanÄ±zÄ±, kaslarÄ±nÄ±zÄ± gererken 5 saniye tutmanÄ±zÄ± ve ardÄ±ndan bu kaslarÄ± serbest bÄ±rakÄ±rken aÄŸzÄ±nÄ±zdan nefes vermenizi Ã¶neriyor. Nefesinizi tutmak rahatsÄ±zlÄ±k veriyorsa, sÃ¼reyi birkaÃ§ saniyeye kadar azaltabilirsiniz.
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4. Nadi Shodhana- DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ burun nefesi
Ä°ÅŸ yerinde Ã¼zerinizde bÃ¼yÃ¼k bir baskÄ± mÄ± hissediyorsunuz?Â Yeniden odaklanmak ve enerji toplamak iÃ§in alternatif burun deliÄŸinden nefes almayÄ± deneyin.Â Bu yÃ¶ntem, daha uyanÄ±k ve zinde hissetmenizi saÄŸlayabilir.Â TÄ±pkÄ± bir fincan kahve gibiâ€¦
Egzersize rahat bir meditatif pozda oturarak baÅŸlayÄ±n.Â Elinizi uzatÄ±n, iÅŸaret ve orta parmaklarÄ±nÄ±zÄ±n uÃ§larÄ±nÄ± avucunuza bastÄ±rarak yÃ¼zÃ¼k parmaÄŸÄ±nÄ±zÄ±, serÃ§e parmaÄŸÄ±nÄ±zÄ± ve baÅŸparmaÄŸÄ±nÄ±zÄ± hafifÃ§e Ã§ekerek gevÅŸetin.
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Elinizi yÃ¼zÃ¼nÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼ne getirin ve baÅŸ parmaÄŸÄ±nÄ±zla burun deliÄŸinizin dÄ±ÅŸ yÃ¼zeyini bastÄ±rÄ±n.Â AÃ§Ä±k kalan burun deliÄŸinizden derin nefes alÄ±n.Â Enhalasyonunuzun doruÄŸunda baÅŸ parmaÄŸÄ±nÄ±zÄ± bÄ±rakÄ±n, yÃ¼zÃ¼k parmaÄŸÄ±nÄ±zÄ± diÄŸer burun deliÄŸinizin dÄ±ÅŸÄ±na bastÄ±rÄ±n ve nefes verin.
BaÅŸlangÄ±Ã§ta nefes verirken kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z burun deliÄŸinden nefes alabilmek iÃ§in, taraf deÄŸiÅŸtirmeden Ã¶nce bu tekniÄŸe 1-2 dakika devam edin.Â Her iki burun deliÄŸinden nefes alÄ±p vererek eÅŸit miktarda zaman daÄŸÄ±lÄ±mÄ± yapabilirsiniz.
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5. RahatlatÄ±cÄ± nefes egzersizi
Bu nefes egzersizi, daha hÄ±zlÄ± uykuya dalmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olabilecek diÄŸer bir alternatif.Â Bu yÃ¶ntem, tamamen insanlarÄ±n nefesleri Ã¼zerinde nasÄ±l kontrol sahibi olacaklarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmelerini saÄŸlÄ±yor.
Ã–ncelikle, oturarak veya rahat bir pozisyonda uzanarak baÅŸlayÄ±n.Â GÃ¶zleriniz aÃ§Ä±k veya kapalÄ± olabilir.Â Dilinizin ucunu damaÄŸÄ±nÄ±za bastÄ±rÄ±n, aÄŸzÄ±nÄ±zÄ± hafifÃ§e aÃ§Ä±n ve nefesinizin sonuna kadar nefes vermeye devam edin.
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AÄŸzÄ±nÄ±zÄ± kapatÄ±n ve 4 kez burnunuzdan nefes alÄ±n.Â Nefesinizi 7 saniye tuttuktan sonra, Ã§ok yavaÅŸ nefes verin, bÃ¶ylece nefesinizin dibine geri dÃ¶nmek iÃ§in 8â€™e kadar saymanÄ±z gerekir. 4 tam nefesle baÅŸlayÄ±p, zamanla 8 nefese kadar Ã§Ä±kabilirsiniz.
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6. Kapalabhati nefes tekniÄŸi
Bu nefes egzersizi ile gÃ¼ne baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, hayata olumlu yÃ¶nlerinden baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± fark edeceksiniz. Bu teknik; vÃ¼cudu Ä±sÄ±tarak, beyni uyarÄ±r ve negatif enerjiyi Ã¼zerinizden atmanÄ±zÄ± saÄŸlar.
Alternatif burun deliÄŸinden nefes almak bir fincan kahve etkisindeyse, bu yÃ¶ntemi de bir fincan espresso etkisi olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz.
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Egzersize, iyi bir duruÅŸla ve elleriniz dizlerinizin Ã¼zerinde dik bir pozisyonda oturmaya baÅŸlayÄ±n.Â Burnunuzdan uzun, yavaÅŸ bir nefes alÄ±n.Â Sonra karnÄ±nÄ±zÄ±n alt kÄ±smÄ±nÄ± kasarak gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde burnunuzdan nefes verin.
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VÃ¼cudunuz doÄŸal olarak tekrar nefes alacaktÄ±r, bu nedenle bu ateÅŸli nefes alma tekniÄŸine devam ederken aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak nefesinizi gÃ¼Ã§lÃ¼ tutmaya odaklanÄ±n.Â KarÄ±n kasÄ±lma bileÅŸenini rahat hissettiÄŸinizde, toplam 10 nefes iÃ§in hÄ±zÄ±nÄ±zÄ± 2 saniyede bir nefes alÄ±p vermeye eÅŸitleyebilirsiniz.
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SonuÃ§ olarak, nefesiniz gÃ¼nlÃ¼k strese, hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na ve varoluÅŸsal endiÅŸeye karÅŸÄ± en iyi savunmanÄ±zdan biridir.Â Bu nefes alÄ±p verme sanatÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendikten sonra, muhtemelen daha iyi hissetmeye baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z.Â Daha fazla direnÃ§li ve zarif gÃ¶rÃ¼nmeye ne dersiniz?