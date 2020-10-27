10 Dakikada RahatlamanÄ±za YardÄ±mcÄ± Olabilecek 6 Nefes Egzersizi

Bir elinizi gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ze ve diÄŸerini karnÄ±nÄ±za koyun.Â Burnunuzdan derin bir nefes alÄ±n, diyaframÄ±n (gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼z deÄŸil) ciÄŸerlerinizde hafif bir gerilme hissi yaratacak kadar yeterli hava ile ÅŸiÅŸmesine izin verin.Â YavaÅŸÃ§a nefes verin.



Fizyolog ve nefes alma uzmanlarÄ±na gÃ¶re bu teknik ile, her gÃ¼n 10 dakika boyunca dakikada 6-10 derin ve yavaÅŸ nefes almak, kalp atÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±nÄ±zÄ± ve kan basÄ±ncÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmenize yardÄ±mcÄ± olabilir.