10 Adımda Zihinsel Detoks!

- Affet! Affetmek de kabullenmeden sonraki süreçtir. İlişkiniz bitmiş de olsa, halen ilişkinizi sürdürüyor da olsanız sizi üzmüş akraba, arkadaş, sevgili ya da eski sevgiliniz ya da eşiniz kim varsa hepsini affedin. Onlarla ilgili, onları hatırlatan ve gördüğünüzde kendinizi kötü hissettiğiniz hediye, fotoğraf, eşya ve mesajlardan da kurtulun.



Geçmişinizle barışarak belki fark etmediğiniz ancak ağırlığını, yükünü senelerce taşımak zorunda kaldığınız ve bu nedenle sağlığınızı kaybettiğiniz tonlarca yükten kurtulup kendinizi hafiflemiş ve mutlu hissedeceksiniz.