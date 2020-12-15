Antioksidan ve şifa deposu alıç meyvesi

ALIÇ NASIL BİR MEYVEDİR?

Avrupa, Kuzey Amerika ve Kuzey Asya’ya özgü boyu yaklaşık 6-7 metreye kadar büyüyebilen, meyveleri olgunlaştığında sarı, turuncu ve kırmızı renk alan, yuvarlak küçük elma görünümdeki tadı ekşi olan bu meyve özellikle kırsal alanlarda, çalılık ve kayalıklarda yetişebilen dalları dikenli yabani bir ağaçtır (Crataegus L).

Ülkemizde daha çok Batı ve Güney Anadolu’da yetişen alıçın ismi her yöreye göre farklılık göstermekte örneğin; aluç, yemişen, akdiken, kalp gülü, öküz göbeği, sürsülük, gırgat, koca karı yemişi, barut ağacı, erderan, ekşi muşmula, geviş, beyaz diken, geyikdikeni ve kuş yemişi gibi isimlerle bilinmektedir.

ALIÇ MEYVESİNİN BESİN DEĞERİ NEDİR?

Alıç, yüksek besin değerleri ve içeriğiyle geçmişten bu yana geleneksel tıbbın odağında olmuştur.

100 gramında;

95 kcal

0,38 gram yağ

0,44 gram protein

25 gram karbonhidrat

0,50 gram lif

1 miligram sodyum

187 miligram potasyum bulunmaktadır.

SAĞLIĞIMIZA OLAN FAYDALARI NELERDİR?

Antioksidanlar açısından çok iyi bir kaynak olan alıç, beyaz kan hücrelerinin aktivitesini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca içerdiği C vitamini sayesinde, vücutta biriken tehlikeli toksin maddelerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle bu kış aylarında virüslere karşı korunmak için iyi bir alternatif olan alıçın sağlığımıza olan faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

-- Bağışıklık sistemini güçlendirir

-- Kalp ritmini düzenler

-- Ödem söktürür

-- Tansiyonu dengeler

-- Hazımsızlık gidericidir

-- Hafızayı güçlendirir

-- Cinsel gücü artırır

-- Serbest radikal düşmanıdır

-- Güçlü bir antioksidandır

-- Çok iyi bir bağırsak temizleyicisidir

-- Yağ yakımını ve metobolizmayı hızlandırır

-- Damar sertliğine karşı koruyuculuk sağlar

ALIÇ SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

A, B1, B2 ve C vitaminleri bakımından zengin olan alıç sirkesi, antioksidan özelliği sayesinde vücudumuzu zararlı mikroorganizmalara karşı korur. Ayrıca vücuttan ödemi attırarak iyi bir böbrek taşı düşürücüdür. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisinden dolayı iyi bir yağ yakıcıdır.

ALIÇ SİRKESİ YAPIMI

Malzemeler:

1 kilogram alıç

2 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı kaya tuzu

3 litrelik kavanoz

2,5 litre içme suyu

Yarım çay bardağı organik veya ev yapımı alıç veya elma sirkesi

Yapılışı:

İlk önce kullanılacak olan kavanoz sıcak suyla yıkanarak steril hale getirilir.

Alıçlar yıkandıktan sonra kavanoza konulur.

Üzerine içme suyu ilave edilir.

Bal, sirke ve tuz ilave edilerek güzelce karıştırılıp kavanozun ağzı tülbent bir bezle kapatılarak direkt güneş ışığı almayacak bir yere konulur.

İlk 5-6 gün sirkeyi her gün bir temiz kaşık yardımıyla karıştırılır.

20 günün sonunda alıç meyveleri kavanozun dibine çöktüğünde sirkeniz tüketilmeye hazır hale gelmiş demektir.

ALIÇ SİRKESİNİ NASIL TÜKETMELİYİZ ?

Özellikle salatalarda, çorbalarda tüketebileceğiniz bu sirkeyi her gün veya haftada en az üç gün 1 su bardağı suya 1 yemek kaşığı ekleyerek sabah kahvaltısından önce tüketmenizi öneririm.

Bir sonraki yazım da görüşene dek SAĞLICAKLA KALIN HOŞÇAKALIN…