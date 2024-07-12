Gelenekselden çağdaşa Girit mutfağı

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Girit çok büyük bir ada olduğu için neresine gidip nasıl tatil yapacağım konusunda hep çekincelerim olmuştur. Ben bu tip tatillerde hem denizi güzel olan bir yere yakın olayım hem de etrafta iyi lokanta ve kahveler bulunsun isterim. Girit’te bu ikisinin bir arada olması mümkün değil. Sonunda biz de Hanya (Xania) eski kentte bir otelde kalıp araba kiralamaya karar verdik.

Otelde bir hafta kaldık. Porto Veneziano Hotel’i sevdik. Son akşam magnetik kart çalışmadı ve denizden geldiğimizde odaya giremedik. Programlama hatası. Yetkililer de kapıyı 5 saat boyunca açamadı. Sonunda bir mühendis geldi ve açtı. Gece yarısı odaya girdik. Ertesi gün 7 günlük hesabımızı ödediğimizde son akşamı yazmadıklarını gördük. İçten bir özür de dilediler. Güzel bir davranıştı.

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Patrelantonis iyi deniz ürünleri yapan bir plaj lokantası (üste). Hanya eski kent gerçekten çok özel bir yer. Güneş batarken limanda bir şeyler yudumlayarak etrafı seyretmek büyük zevk ve özel bir imtiyaz.

Kiralık arabaysa tam bir faciaydı. Yunan adalarında acayip acayip şirketler var. Yours adlı firmadan kiraladık. Döküntü bir arabaydı. Geri aynası yoktu. Klima da o sıcakta çalışmadı. Başka arabaları da yoktu. Günde neredeyse 100 dolara geldi ama etraftaki nefis plaj ve lokantalara gitmek için başka

şansımız da yoktu.

To Stachi’nin mutfağı vejetaryen.

Hanya eski kent gerçekten çok özel bir yer. Şahsiyetini yitirmemiş, silüetini korumuş. Osmanlı etkisi çok açık. Güneş batarken limanda bir şeyler yudumlayarak etrafı seyretmek büyük zevk ve özel bir imtiyaz.

Çok turistik lokanta var. Göz doyuran devasa porsiyonlar ama kötü malzeme ve özensiz pişirme. Bizde olduğu gibi... Ama biraz araştırırsanız iyi mekânlar da var. Bunları ikiye ayırabilirsiniz. Geleneksel mutfak ile tavernalar ve çağdaş Girit mutfağı. Yeni Girit mutfağı da denebilir ikincisine. Bir de börek, tatlı gibi spesiyal, usta işi yerler var.

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Bougatsa Iordanis’in suböreği

DENİZKESTANESİ SALATASI

Araba ile 20 dakika mesafedeki To Antikristo geleneksel mutfağın başarılı bir temsilcisi. Ben süt ağzıyla kaymak arası staka’ya bayıldım. Burada börekler gravyer peynirli; susamlı saganaki de iyi. Ama antikristo denen kuzu çevirme spesiyalleri. Ben kuzunun pirzola, incik ve gerdan kısımlarını istedim. Hanya’ya bir saat uzak Gramboussa da geleneksel. Antikristo yani kuzu çevirme ve mezeler belli bir düzeyi tutturuyor ama burası adı gibi imza yemeği de antikristo olan lokantanın bir tık altında. Fiyatlarsa bir tık üstünde.

İki kez gittiğimiz, otelin yanındaki Salis gayet iyi. Balıkyumurtalı taraması nefis. Makarna benzeri pastitsio başarılı.

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Plajlarda iyi ve deniz ürünlerinde yoğunlaşmış tavernalar var. Biz seçtiğimiz plajın yanında olan Patrelantonis tavernayı sevdik. Fava, marine hamsi, denizkestanesi salatası, yufka börek. Yaban semizotuyla sundukları taze lagos çok iyiydi. Başka bir plajdaki aile işletmesi Sunset Fish Tavern’de de nefis bir karavida yedik. Makarnasından çok mangalda olanını tavsiye ederim. Makarnayı çok pişirip lapalaştırıyorlar. Buranın salatası ve mezeleri az sayıda ama düzgün. Tava kalamar da tazeydi.

Yeni Girit mutfağından da iki lokanta denedik. İki kez gittiğimiz otelin yanındaki Salis gayet iyi. Peinirli denen çok sıradan bir pide dışında her şey iyi ya da çok iyi. Trikalinos imzalı balıkyumurtalı taraması nefis. Kroketler, trüf ve gravyerle fırında makarna benzeri pastitsio çok başarılı. Siyah angus sığırının ‘strip steak’ denen lezzetli parçası da iyi. Patates böreği, havuç püresi ve chimichurri sos ile birlikte sunuluyor.

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MonEs de iyi bir lokanta. Eski kentte minik ve romantik. Girit tart dedikleri peynirli börek ve garni olarak çeşitli yaz sebzeleriyle sunulan minekop balığı gayet başarılı. Chalva dedikleri fıstıklı ve sakız dondurmalı irmik helvalarını kaçırmayın.

Bir de atıştırmalıklar var. To Stachi vejetaryen. Otelde denize hâkim balkonumuzda yemek için ıspanak ve beyazpeynirli börek, dolma ve zeytinyağlı bamya aldık. Fena değildi. Pork to Beef Wild diye bir büfe var. Burasının dürüm içindeki siyah angus sığır cinsinden bavette sandviç’i süper. Ama belki asıl kaçırılmaması gereken Bougatsa Iordanis. Bougatsa suböreği gibi. Hem beyazpeynirli hem de tatlı niyetine yenen kremalısını denedik. Hanya’da karşıma çıkan en güzel sürpriz de buydu. Bizim mutfağın olumlu etkisinin hâlâ devam ettiğinin de kanıtı.

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Tekrar gider miyim? Düzgün bir araba kiralayabilirsem evet. Ama adanın Hanya dışında başka yerlerini de görmek gerek.