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GeriDerya Jerdev Kışın iki güzeli tek lokmada bir arada: Portakallı çikolata kaplı kestane şekeri
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Haber Giriş: 12.01.2021 - 10:28 | Son Güncelleme:

Kışın iki güzeli tek lokmada bir arada: Portakallı çikolata kaplı kestane şekeri

Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
Kışın iki güzeli tek lokmada bir arada: Portakallı çikolata kaplı kestane şekeri
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Kış denince akla ne gelir? Güneşten bir damla gibi içimizi ısıtan portakallar ve mis gibi kokusuyla çocukluğumuzu hatırlatan kestaneler. Peki bu iki lezzeti bir arada tatmaya ne dersiniz? Portakallı çikolata kaplı kestane şekerini mutlaka denemelisiniz...

Malzemeler:

500 gram kestane

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı şeker

1 çay kaşığı limon suyu

1 paket vanilin

Yarım portakalın kabuğunun rendesi (tercihe bağlı)

1 tutam  tuz

Üzeri için:

200 gram bitter çikolata

50 gram toz fıstık

Nasıl yapılır?

Kestaneleri tombik tarafından enine bıçak ile çizin. 2 saat kadar suda bekletin.

Kurutup 180 derece sıcak fırında yumuşayana kadar pişirin. (Ben 40 dakika pişirdim.)

Pişince bez ile örtüp 5 dakika bekletin. Kabukları daha kolay çıkar.

Kabuklarını soyun.

Şerbet için su ile şekeri 15 dakika kadar kaynatın son dakikalarda limon suyu sıkın.

Sıcak şerbete kestaneleri alıp içinde 2-3 saat bekletin.

Şerbetten alıp blender ile öğütün.

Vanilin, portakal kabuğu rendesi (tercihe bağlı) ve şerbetten kıvamını ıslatacak kadar ilave edip karıştırın.

Şekil verin. 30 dakika kadar buzlukta bekletin.

Çikolatayı benmaride eritin. Fıstıkları öğütün veya toz halinde hazır alın.

Çikolata ve fıstığa batırıp afiyetle tüketin.

Instagram: @deryajerdev

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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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