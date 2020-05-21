Tescilli lezzet Aligör külünçesi bayram gelmeden tezgahlardaki yerini aldı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin tescilli geleneksel lezzeti Aligör külünçesi, bayram sofralarının vazgeçilmezi arasında bulunuyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Şanlıurfa'da bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetinden olup coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "Aligör külünçesi", ustalarının elinde Ramazan Bayramı için hazırlanıyor.
2
Abone Ol
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de yapılan ancak Şanlıurfa'da gelenekselleşen, bayramların olmazsa olmaz lezzeti külünçe; un, yağ, süt, yumurta, susam ve 7 çeşit baharatın karışımıyla yapılıyor.
3
Abone Ol
Bayramlaşmaya gelen kişilere çayın yanında ikram edilen külünçe, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle komşu ve akrabalara hediye gönderiliyor. Tatlı, tuzlu ve susamlı çeşitleriyle vatandaşların gözdesi olan külünçe, evlerde de hazırlanarak mahalledeki taş fırınlarda pişiriliyor.
4
Abone Ol
Türk Patent ve Marka Kurumunca 2016 yılında, coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Aligör külünçesinin en çok üretildiği yerlerden Suruç ilçesinin Onbirnisan Mahallesi'ndeki ustalar, külünçelerini bayram için hazırlıyor.
5
Abone Ol
Büyük emekle yapılan külünçenin siparişlerine yetişmek isteyen ustalar, oruç ve sıcak havaya rağmen tesislerde yoğun mesai harcıyor.
6
Abone Ol
Külünçe ustası Cengiz Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın yaklaşmasıyla işlerinin yoğunlaştığını belirterek siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Aligör külünçesinin bayram sofralarının vazgeçilmez yöresel lezzeti olduğunu anlatan Aslan, külünçenin Türkiye'nin birçok yerinden ilgi gördüğünü ifade etti.
7
Abone Ol
Aslan, Aligör külünçesinin yöreye has bir lezzet olduğuna değinerek, "Külünçelerimiz doğal malzemelerden ve hijyenik bir şekilde yapılıyor. Evde yapılan külünçe ile burada yapılan külünçe arasında bir fark yok. Kullandığımız un, yağ, susam olsun hepsi kalitelidir. Tadını damağınızda bırakıyor. Aligör külünçesi bir markadır" dedi.
8
Abone Ol
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Aslan, Türkiye'nin her tarafından sipariş aldıklarını, üretimini yaptıkları külünçeyi kargo aracılığıyla gönderdiklerini söyledi.
9
Abone Ol
Aslan, taleplere yetişmek için yoğun mesai harcadıklarını anlatarak, "Gelenek ve göreneklerimize göre bayrama yakın külünçe yaparız. Yıllardan beri devam eden bir gelenek. Külünçe burada vazgeçilmez