Tescilli lezzet Aligör külünçesi bayram gelmeden tezgahlardaki yerini aldı

Aslan, Aligör külünçesinin yöreye has bir lezzet olduğuna değinerek, "Külünçelerimiz doğal malzemelerden ve hijyenik bir şekilde yapılıyor. Evde yapılan külünçe ile burada yapılan külünçe arasında bir fark yok. Kullandığımız un, yağ, susam olsun hepsi kalitelidir. Tadını damağınızda bırakıyor. Aligör külünçesi bir markadır" dedi.