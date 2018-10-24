'Tatlı yiyeyim ama çok yorulmadan' diyenler için az malzemeli kolay tarifler
Aniden gelen misafirler, tatlı krizleri veya günlük koşturmacadan bunalanlar için çayın ya da kahvenin yanında pratik ve lezzetli tatlılar vazgeçilmezdir. İşte birkaç basit malzemeyle hazırlanabilen, en üşengeçleri bile mutlu edecek tatlı tarifleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İki malzemeli kurabiye tarifi
Sadece iki malzemeyle nefis bir kurabiye yapabileceğinizi söylesek inanır mısınız? Muhtemelen inanmazsınız ama gerçek. Tek yapmanız gereken bitter çikolatalarınızı eritip mısır gevreğiyle karıştırmak, hepsi bu kadar! Çıtır çıtır bu tatlının en favori lezzetlerinizden biri olacağını kesinlikle söyleyebiliriz.
Pötibör bisküvi çocukluğumuzdan bugüne ulaşan lezzetlerin başında geliyor. Bu bisküvilerle çok nefis tatlılar yapabilmek mümkün. Biz bu tarifimizde bisküvileri birkaç basit malzemeyle karıştırıp kısa sürede hazır olan çikolatalı toplar hazırladık. Aniden bastıran misafire ve tatlı krizlerine birebir!
Elma özellikle kış aylarının en sevilen meyvelerinden. Üstelik tam bir sağlık deposu. Elmayı, her evde bulunan birkaç basit malzemeyle bir araya getirerek nefis bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Yapılışı çok kolay, hazırlanma süresi çok kısa olan bu tatlı içinde ilave şeker barındırmadığı için sağlıklı bir atıştırmalık arayanları da mutlu edecek.
Mikrodalga fırınları genellikle yemek ısıtmak ya da buz çözmek için kullanıyoruz ama aslında bu fırınları kullanarak bir dakika içinde nefis yemekler ve tatlılar yapabilirsiniz. İşte size bir örnek: Mikrodalgada brownie! Tek yapmanız gereken malzemeleri karıştırıp mikrodalgaya yerleştirmek, hepsi bu...
Krep hem basitliğiyle hem de fazla malzeme gerektirmemesiyle tatlı severlerin favorilerinden. Bu tarifimizde krebin içini muzla doldurup üzerine sos dökerek lezzetini bir adım daha ileri taşıdık. Kahvaltıda ya da canınızın tatlı çektiği herhangi bir zamanda kısa sürede hazırlayıp yiyebileceğiniz bu tatlı tarifini bir kenara kaydedin.
Kadayıf en geleneksel tatlılarımızın başında geliyor. Çoğu zaman ceviz ya da fıstıkla şerbetli tatlı olarak tükettiğimiz kadayıfı çikolatalı bir tatlı olarak da tüketebilirsiniz. Üstelik hazırlanışı da çok kolay. Tek yapmanız gereken çikolatayı eritip kavrulmuş kadayıfla karıştırmak ve şekil vermek. Mutfağınızın demirbaşları arasına girecek tarif hemen aşağıda.
Özellikle şeftalinin bol olduğu mevsimde yaptığınızda tadına doyum olmayacak bir tatlı tarifimiz var. Milföy hamuruyla yapılan bu tatlının görüntüsü ve lezzeti o kadar başarılı ki hiç kimse yarım saat içinde hazırlandığına inanmıyor. Misafirlerinizden alkışları toplamak için birebir yani... Tarifini hemen aşağı bırakıyoruz, afiyet olsun!
Çikolatalı kurabiye herkesin çok sevdiği, çayın kahvenin yanına çok yakışan bir tatlı. Peki bu kurabiyeye hiç nane aroması eklemeyi denemiş miydiniz? Sadece üç malzemeyle birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz bu kurabiyeler, elden ele kapışılacak. Şimdiden afiyet olsun!
Hazır pudingler yerine kendiniz bir muzlu puding yapmaya ne dersiniz? Böylece muz aroması yerine gerçek muz yiyebilecek, gerçek bir meyveli tatlının keyfini sürebileceksiniz. Görüntüsü de çok nefis olan bu tatlıyı ister kuplara bölüştürün, isterseniz bir tepsiye döküp donunca dilim dilim servis edin. Orası size kalmış ancak şurası kesin ki her şekilde nefis.
Kabak tatlısı her yerde çok sevilir ancak Mersin'de kireç kaymağı kullanılarak yapılan çıtır kabak tatlısının keyfi bir başka olur. Kirecin etkisiyle çıtır çıtır bir kıvama kavuşan kabak tatlısı biraz zahmetli olsa da lezzeti her şeye değecek. Sizin için enfes çıtır kabak tatlısının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda teker teker anlattık. Afiyet olsun..
Sütlü tatlı seven herkesin bayılacağı bir lezzet yalancı tavuk göğsü tatlısı. İçine bisküvi ve damla sakızı gibi farklı malzemeler ekleyip tatlınızın lezzetini çeşitlendirebilirsiniz. Az malzeme kullanılarak kolayca hazırlanan bu enfes tatlıyı denemek isterseniz, yalancı tavuk göğsü tatlısı tarifimiz hemen aşağıda…
Lokum tatlısı evde yapabileceğiniz en nefis sütlü tatlılardan. Adı üzerinde lokum gibi kıvamı olan bu tatlı Hindistan ceviziyle de lezzetleniyor. Bardak tatlısı ya da sultan lokumu diye de anılan lokum tatlısı için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Kolay gelsin, afiyet olsun…
Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden şeftali tatlılara da çok yakışıyor. Şeftaliyle tart yapabilir, süslü tatlılarınıza sos hazırlayabilir ya da sadece şeker kullanarak nefis bir şeftali tatlısı yapabilirsiniz. Hazırlaması 5 dakika süren şeftali tatlısının malzemeleri ve yapım aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Patlıcan tatlısı Hatay ve Halep mutfaklarına ait bir tatlı. “Patlıcan tatlı mı olur?” diye düşündüğünüzü görür gibiyiz ancak önyargılı olmamanızı ve mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Patlıcan tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Kolay gelsin…
Sur tatlısı Diyarbakır'ın Sur ilçesine ait yöresel bir tatlı. İsmail Çubuk isimli restoran sahibi çocukken babaannesinin yaptığı bu tatlıyı, birkaç yıl önce Fatih'te bulunan Kadınlar Pazarı'nda üretmeye başladı. Discovery Channel'a bile haber olan sur tatlısı Maraş dondurması ve kenger sakızıyla yapılıyor. İşte çok merak edilen Sur tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Kestane tatlısı ya da kestane şekeri Bursa’nın en sevilen lezzetlerinden biri. Ülkemizde birçok ünlü kestane tatlısı üreticisi mevcut ancak bu tatlıyı evde de kolayca yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kestaneleri şerbete koyup tatlanmasını beklemek. İşte ev yapımı kestane tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları…
“Raw” kelimesi İngilizce “çiğ” anlamına geliyor. Raw beslenme modeli de gıdaları besin değerlerini kaybetmemeleri için pişirmeden tüketmeye verilen isim. Ancak siz raw beslenmiyorsanız bile raw tarifleri zevkle tüketebilirsiniz. Örneğin rafine şeker kullanmadan yapılan, brownie’ye benzeyen bu tatlı mutlaka denemeniz gerekenlerden. Şimdiden kolaylıklar…
Her hali güzel olan elma tatlılara da çok yakışıyor. Kurabiyeler, turtalar ayrı birer keyif ancak elma tatlısını da es geçmeyin. Ayva tatlısının benzeri olan elma tatlısı görüntüsü ve lezzetiyle sofralarınızı şenlendirmeye aday. Biz pratik olması açısından tatlıyı hazır vişne suyu kullanarak yaptık ancak siz kendi yapacağınız vişne suyunu kullanabilir ya da çekirdekleri çıkmış 2 su bardağı vişne ve 2 su bardağı suyu elmalarla birlikte pişirip bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Afiyet olsun…