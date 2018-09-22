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Hürriyet
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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 22 Eylül 2018 - 08:58 | 

Son tüketim tarihinden sonra da yiyebileceğiniz gıdalar

Bazı yiyeceklerde tazelik çok önemli. Ancak bazı kuru gıdaları son tüketim tarihinden bir süre sonra da yemek mümkün.

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1
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Son tüketim tarihi geçmiş, eskimiş yiyecekler zaman zaman hepimizde "Acaba?" sorusuna neden oluyor. Hem ziyan olsunlar istemiyor hem de sağlığımızı riske atmaktan korkuyoruz. Ancak uzmanlar bazı yiyeceklerin, son tüketim tarihinden sonra da güvenle yenebileceğini belirtiyor.

2
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Elbette söz konusu et, balık ya da deniz ürünleri olduğunda tazeliğe çok dikkat etmek gerek. Ancak özellikle kuru gıdalar söz konusu olduğunda, ambalajın üzerindeki tarih geçmiş olsa da gönlünüzü rahat tutabileceğiniz durumlar da var. İşte tarihi biraz geçmiş olsa da tüketmenizde mahsur olmayan 13 gıda maddesi...

3
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Bisküvi

Bisküvi bayatlayınca tadını ve gevrekliğini kaybedebilir. Ancak ambalajı açılmamış bir bisküviyi, son tüketim tarihinden sonraki birkaç hafta içinde de yiyebilirsiniz. Öte yandan açılmış paketleri de hava almayan kaplarda saklarsanız, bisküvilerinizin daha geç bayatlayacağını unutmayın.

4
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Kuru makarna

Kuru makarnanın tüketim süresi zaten uzundur. Ancak makarna paketlerinizi serin, kuru ve hava geçirmeyen bir ortamda saklıyorsanız, makarnalarınızı üç yıl içinde güvenle yiyebilirsiniz.

5
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Konserve yiyecekler

Konserve yiyeceklerin ambalajlarındaki son tüketim tarihleri oldukça ileridir. Ancak eğer tenekenin ya da kavanozun hava sızdırmazlığı bozulmadıysa, herhangi bir yerinde şişlik vb. yoksa ve doğrudan ışık almayan serin bir yerde saklandıysa, konservenin ömrü dört yıla kadar uzayabilir.

6
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Ekmek

Ekmek paketlerinin üzerindeki tarihler, ekmeğinizin mutfakta, açıkta durduğu varsayımından hareketle belirlenir. Eğer ekmeğinizi buzdolabında saklarsanız, ömrünü en az 1 hafta daha uzatabilirsiniz.

7
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Turşu

Turşularınızı buzdolabında, hava almayan bir kapta iki yıl kadar saklayabilirsiniz. Ancak bu süre içinde yumuşamaya başlayacakları aklınızın bir köşesinde olsun.

8
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Yumurta

Buzdolabında saklanan yumurta, üzerindeki son tüketim tarihinden itibaren üç hafta daha kullanılabilir. Ancak eğer yumurtanızı kırdığınızda burnunuza kötü bir koku geliyorsa, o yumurtadan umudu kesmelisiniz. Yumurtanın tazeliğini su testiyle de ölçebilirsiniz: Taze yumurta suyun dibine çöker, bayat yumurta ise suyun üstünde yüzer.

9
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Çikolata

Çikolatanızın tadı bozulmadığı sürece yemenizde bir sakınca yoktur. Eskiyen çikolatanın üzerinde zaman zaman beyaz bir tabaka oluşur. Bu çikolatanın içindeki şekerin ya da yağın kristalize olmasından kaynaklanır ve size zarar verecek bir şey değildir.

10
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Sert peynirler

Çedar gibi sert peynirlerin küfü içine işlemez. Dolayısıyla dış kısmındaki küfü kesip dilediğiniz gibi tüketmeye devam edebilirsiniz.

11
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Dondurulmuş sebzeler

Eğer sebzeleriniz düzgün koşullarda donduruldu ve buzu hiç çözülmeyecek şekilde saklandıysa, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin bozulmayacaktır. Ancak uzun süre dondurulmuş vaziyette kalan sebzelerin tadında ve dokusunda bozulma olur. O nedenle dondurulmuş sebzelerinizi çok uzun süre saklamamaya çalışın.

12
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Yoğurt

Yoğurt üzerindeki koruyucu film açılmadığı sürece, satış tarihinden itibaren iki hafta boyunca dayanabilir.

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Yeşil salata

Salata yapmak için kullandığınız yeşillikler ne kadar taze olursa o kadar lezzetli ve sağlıklı olur. Ancak eğer mecbursanız, çürüyüp küflenmedikleri takdirde, eskimiş yeşilliklerinizi de tüketebilirsiniz.

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Süt

Süt en fazla şüpheye düşülen gıda maddelerinden biridir ancak tadı ve kokusu bozulmadığı müddetçe, son tüketim tarihi biraz geçmiş sütleri kullanabilirsiniz.

15
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Tuz

Tuz, uzun yıllar boyunca saklasanız bile neredeyse hiçbir değişime uğramaz. Cam bir kabın içinde serin ve kuru bir yerde sakladığınız sürece hiçbir sorun yaşamadan yıllar sonra bile kullanabilirsini.z

16
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Pirinç

Rengi, cinsi hiç farketmez... Pirinç uzun süre muhafaza etmek için uygun bir besindir. Hava almayan bir poşet içinde buzdolabına kaldırmanız, yıllarca saklayabilmeniz için yeterlidir.

17
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Hardal

Muhteşem bir sos olan hardal, özellikle de patates kızartmasına çok yakışıyor. Açılmadığı sürece uzun yıllar dayanabilse de açıldıktan sonra en fazla 1 sene içinde tüketilmelidir.

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