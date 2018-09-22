Son tüketim tarihinden sonra da yiyebileceğiniz gıdalar



Yeşil salata



Salata yapmak için kullandığınız yeşillikler ne kadar taze olursa o kadar lezzetli ve sağlıklı olur. Ancak eğer mecbursanız, çürüyüp küflenmedikleri takdirde, eskimiş yeşilliklerinizi de tüketebilirsiniz.