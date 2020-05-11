Siirt'in vazgeçilmez lezzeti iftar sofralarında da baş köşede

"Bu Kovid-19 tedbirleri kapsamında büryan salonunda müşteriye servis edemediğimiz için paketleyerek evlere gönderiyoruz" diyen Kayaalp, şöyle devam etti: "Ramazan ayında yoğun bir mesai içindeyiz. Büryana Türkiye'nin her tarafından yoğun bir rağbet var. Şu an bile Diyarbakır'dan sipariş geldi. Biz de bu siparişe göre büryan hazırladık ve göndereceğiz."