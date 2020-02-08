Sadece iki çeşit pizza yapıyor, kapısından metrelerce kuyruk eksik olmuyor

Pizza günümüzde dünyanın her yerine yayılmış ve en sevilenlerden biri haline gelmiş bir lezzet. İnce ve yuvarlak bir hamurun üzerine yerleştirilmiş çeşit çeşit malzemelerle neredeyse her damak zevkine uyan pizza o kadar çok seviliyor ki, pizzaya adanmış bazı belirli günler ve haftalar bile var.