Aşağıda pizza meraklıları için enfes bir anketimiz var. Gurme pizzalar dışında genel olarak pizzacılarda karşımıza çıkan 25'ten fazla malzemeyi aşağıda sizin için sıraladık ve soruyoruz: Sizin mükemmel pizzanız hangi malzemelerden oluşuyor?

Listemizde et ürünlerinden sebzelere, soslardan ananasa çeşit çeşit pizza malzemesi bulunuyor. Dilerseniz sadece birini, dilerseniz hepsini seçerek dilediğiniz pizzayı tasarlayabilirsiniz. Öyleyse gelsin pizzalar!