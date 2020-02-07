Sizin mükemmel pizzanız hangi malzemelerden oluşuyor?
Pizzayı hepimiz çok seviyoruz ama hepimizin sevdiği pizza da farklı malzemelerden oluşuyor. Peki sizin mükemmel pizzanızın bileşenleri neler?
Aşağıda pizza meraklıları için enfes bir anketimiz var. Gurme pizzalar dışında genel olarak pizzacılarda karşımıza çıkan 25'ten fazla malzemeyi aşağıda sizin için sıraladık ve soruyoruz: Sizin mükemmel pizzanız hangi malzemelerden oluşuyor?
Listemizde et ürünlerinden sebzelere, soslardan ananasa çeşit çeşit pizza malzemesi bulunuyor. Dilerseniz sadece birini, dilerseniz hepsini seçerek dilediğiniz pizzayı tasarlayabilirsiniz. Öyleyse gelsin pizzalar!