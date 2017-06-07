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Haber Giriş: 07 Haziran 2017 - 15:31 | 

Kesme aşından kelle tatlısına Sivas'ın meşhur yemekleri

Bol tereyağlı peskütan çorbası, incecik baklava hamurundan yapılan kelle tatlısı, bir yiyenin bir daha istediği ketesi ile Sivas yemekleri damaklarda şahane tatlar bırakıyor...

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Sivas İç Anadolu Bölgesi’nin en kendine has mutfaklarından birine sahip. Bulgar ve Arnavut mutfağının izlerini de taşıyan Sivas mutfağında sizleri tadına doyulmaz bir yemek şöleni bekliyor. İşte Sivas'ın en meşhur yemekleri:

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Kesme Aşı

Hamurun erişte şeklinde kesilerek pişen mercimeğin içine katılması ile yapılan bu muhteşem Sivas yemeği, yörenin en meşhur lezzetleri arasında bulunuyor.

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Kelle Tatlısı

Baklava hamurundan yapılan kelle tatlısı içerisine kadayıf, fındık, ceviz ve kuş üzümü gibi lezzetlerin eklenmesi, üzerine ise sıcacık şerbet dökülmesi ile tadından yenmez bir lezzete dönüşüyor.

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Sivas Kebabı

Kuzu etinin haşlanıp patlıcan, domates, soğan, biber ve patates ile tencerede pişirilmesi ve baharatlarla harmanlanması ile yapılan Sivas kebabı dillere destan bir lezzet sunuyor.

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Divriği Pilavı

Pilavın içine tereyağı, kuru soğan, nohut, kuru üzüm, badem, fıstık ve mısır gibi malzemeler konularak yapılan bu pilav midelere şölen yaşatacak cinsten.

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Mercimek Badı

Mercimek, domates ve bulgurun başrolde olduğu Sivas badı, Sivaslıların misafirlerine ikram etmeyi en çok tercih ettiği yöresel tariflerden biri.

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Peskütan Çorbası

Kış aylarının gözde tariflerinden olan peskütan çorbası için yarma, peskütan ve yoğurt bir araya getiriliyor. Çorbanın üzerine bol tereyağı konularak servis ediliyor.

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Sivas Katmeri

Peynir ve katmerin muhteşem buluşması olarak nitelendirilen Sivas katmeri, fırından çıktığı gibi sıcak bir şekilde yenmeli ve yanına bir bardak çay söylenmeli.

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Hingel

Sivas mantısı olarak da tanımlanan hingel, Sivas'ın öne çıkan yöresel lezzetlerinden biri. Peynir ve patatesle yapılan bu hamur işi yemeğin üzerine yoğurt dökülerek servise hazır hale getiriliyor.

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Sivas Ketesi

Katmerin benzer bir versiyonu olan Sivas ketesi, börek kıvamında hazırlanan yapısı ile özellikle akşamüstü buluşmalarında ve çay sohbetlerinde yörenin vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor.

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Madımak

Madımak otu ile yapılan yemek, ıspanağa benzer bir alternatif olarak Sivas yöresinde sıkça tüketiliyor. Üzerine yoğurt dökülerek servis edilen bu yemek, kış aylarının sevilen tarifleri arasında.

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Üzümlü çorba

Bayramlarda yapılan geleneksel bir tatlı türü olan üzümlü çorba Sivas mutfağına özgü bir lezzettir. Yapması pratik aynı zamanda vitamini bol bir içecektir. Siz de üzümlü çorbayı bayram sofralarınızda misafir edebilir, arzu ederseniz diğer zamanlarda da afiyetle tüketebilirsiniz. Şimdiden elinize sağlık...

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Yumurta eriştesi pilavı

Sivas'a özgü olan yumurta eriştesi pilav haline getirilince doyurucu bir lezzet haline geliyor. Yumurta eriştesini kendiniz yapmak isterseniz de tarifini aşağıda sizin için yazdık. Pratik bu tarifi yanında yoğurtla ile de denemelisiniz. Afiyet olsun...

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Pehli

Yöresel bir tarifle karşınızdayız. Sivas mutfağının eski yemeklerinden biridir pehli. Genellikle koyunun sağ uyluk yani döş kısmından yapılır. Sizde bu lezzeti denemek veya misafirlerinize güzel bir yemek ziyafeti vermek isterseniz pehli tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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Karaş

Karaş tatlısı kırlardan toplanan karamuk meyveleriyle yapılan pelte şeklinde hafif bir tatlıdır. Sivas'a özgü bu tatlıyı vişne ve kuşburnu ile de deneyebilirsiniz.Yemekten sonra hafif bir tatlı arıyorsanız bu tarif tam size göre. Karaş tatlısının tarifini sizin için hazırladık. Şimdiden afiyet olsun...

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Kırdök

Sivas’ın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kırdök, kolay kolay bayatlamayan bir tür hamur işi. Sivas’ta sıklıkla yapılan bu tarif, yapımı oldukça basit ve açlığınızı da bastıracak cinsten. Peksimete de benzetilen kırdök, kahvaltı ve çay saatlerinin vazgeçilmezlerinden biri. Ekşi maya ile daha da lezzetli hale gelen bu tarifi denemek isterseniz, işte tarifi…

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Gülüt

Sivas mutfağının sevilen lezzetlerinden gülüt kek, bildiğiniz keklerden çok farklı. Mısır unuyla hazırlanan bu kek diğer yediklerinizi unutturacak cinsten. Ağızda dağılan nefis kıvamıyla farklı bir tarif denemek isteyenler için oldukça nefis bir seçenek. Favorilerinizden biri haline gelecek olan gülütü denemek isterseniz, tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun ve kolay gelsin...

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