Kesme aşından kelle tatlısına Sivas'ın meşhur yemekleri

Yumurta eriştesi pilavı



Sivas'a özgü olan yumurta eriştesi pilav haline getirilince doyurucu bir lezzet haline geliyor. Yumurta eriştesini kendiniz yapmak isterseniz de tarifini aşağıda sizin için yazdık. Pratik bu tarifi yanında yoğurtla ile de denemelisiniz. Afiyet olsun...