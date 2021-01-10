İki asırdır aynı yöntemle üretiliyor, lezzetini de meşe külünden alıyor
Manisa'nın Soma ilçesinde, meşe odunu külünün suyuyla yıkanıp kavrulduktan sonra taş değirmende öğütülen susamdan yapılan helva ilgi görüyor.
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Lezzeti ve yapılış şekliyle diğerlerinden farklılık gösteren Soma'ya özgü tahin ve tahin helvası, özellikle kışın daha çok tüketiliyor. Hünerli ellerden geçerek adeta lezzet şölenine dönüşen helva, yaklaşık 2 asırdır geleneksel yöntemlerle üretiliyor.
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Yeni hasat edilen susam kabuğuyla birlikte meşe külü suyunda yıkanıyor. Kavrulduktan sonra taş değirmende öğütülen susam önce tahine, ardından bölgede yetişen endemik bitkilerin de karışımıyla helvaya dönüştükten sonra sofralara ulaşıyor.
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Soma'daki helva imalathanelerinde yılda ortalama 30-35 ton üretilen, geleneksel yapımına devam edilen tahin ve helva, yurdun dört bir köşesine ulaşırken gurbetçiler tarafından da yurt dışına taşınıyor.
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Şifa kaynağı olarak bilinen tahinin kilogram fiyatı, çeşitlerine göre 65 liraya kadar çıkıyor. Yaklaşık iki asırdır tahin ve tahin helvası üretimi yapılan ilçede, birkaç aile halen geleneksel yöntemlerle üretime devam ediyor.
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Soma'nın tanınmış helvacılarından 65 yaşındaki Nurullah Baldır, dedelerinin 1800'lü yıllarda başlattığı helvacılığı ilk günkü özen ve heyecanla sürdürdüğünü belirtti.
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KÜL SUYU VE TAŞ DEĞİRMEN, LEZZETİNİN BİR PARÇASI
Helvacılığı, 6'ncı kuşak olan oğluna devretmeye hazırlandığını dile getiren Baldır, şöyle konuştu: "Yaklaşık iki asır oldu. Eski usul ile üretime aynı şekilde devam ediyoruz. Soma tahinini ve helvasını bu kadar lezzetli kılan tamamen ülkemizde yetişen susamın kullanılması. Meşe odununun kül suyu ile yıkanan susamları önce kavurup sonra taş değirmende öğüterek tahini elde ediyoruz.
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Kül suyu ve taş değirmen helvanın lezzetinin bir parçası. Çöven otu suyu ve şeker ilavesi ile tahin helvası ortaya çıkıyor. Çöven otu suyu tahin helvasının olmazsa olması. Onunla pişirilen şeker de helvanın tutulmasını, bağlanmasını sağlıyor. Yoğun kuvvetle bakır kazanda karılan helva kalıplara konarak 24 saat bekletildikten satışa hazır hale geliyor."
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Tahin helvasının sade, cevizli, kakaolu, Antep fıstıklı ve kırmızı helva gibi birçok çeşidinin olduğunu aktaran Baldır, Türkiye'nin her bölgesine ürün gönderdiklerini söyledi.
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Baldır, yılda ortalama 6 ton helva ürettiklerini belirterek "Özellikle kış aylarında çok yoğun talep oluyor. Büyük bir şifa kaynağı olduğu biliniyor. Tamamen susam yağı olduğu için mide için önemli bir şifa deposu. Hamile kadınlar ve küçük çocuklar için besin deposu. Ülseri olanlar da çok fazla talep ediyor." ifadelerini kullandı.