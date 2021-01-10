İki asırdır aynı yöntemle üretiliyor, lezzetini de meşe külünden alıyor

Baldır, yılda ortalama 6 ton helva ürettiklerini belirterek "Özellikle kış aylarında çok yoğun talep oluyor. Büyük bir şifa kaynağı olduğu biliniyor. Tamamen susam yağı olduğu için mide için önemli bir şifa deposu. Hamile kadınlar ve küçük çocuklar için besin deposu. Ülseri olanlar da çok fazla talep ediyor." ifadelerini kullandı.