Hangi mantı hangi yöreye ait? Sinop, Kayseri, Bursa, Boşnak, Bodrum, Türkmen mantısı tarifi ve özellikleri

Bodrum mantısı tarifi Pek çok yöreye ait çeşitleri bulunan mantıların en çok sevilenlerinden biri de Bodrum mantısıdır. Bu mantının en önemli özelliği ise haşlanmaması ve yağda kızartılması. Kayseri’nin yağ mantısına benziyor ama Bodrum mantısı mayasız hamurdan yapılıyor ve daha kıtır ve küçük ebatlarda oluyor. İşte Bodrum Mantısı malzemeleri ve yapım aşamaları tüm zarafetiyle karşınızda…