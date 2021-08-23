Hangi mantı hangi yöreye ait? Sinop, Kayseri, Bursa, Boşnak, Bodrum, Türkmen mantısı tarifi ve özellikleri
Mantı çeşitleri mutfaklarımızın vazgeçilmez yemeklerindendir. Yapımı ne kadar zahmetli olursa olsun her yörenin kendine has özellikleri olan meşhur mantıları hünerleri sergilemek iyi bir fırsattır. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef’te şef adaylarından istenen mantı tarifleri ile yarışmacılar yaratıcılıklarını konuşturacak. İstedikleri bir yörenin mantısını seçen yarışmacılar Sinop, Kayseri, Türkmen, Bursa, Bodrum, Boşnak ve daha pek çok yörenin mantılarıyla hünerlerini konuşturuyor. Peki kaç çeşit mantı vardır? İşte mantı çeşitleri ve hangi yöreye ait oldukları…
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Hamuru güzel açılmış bir mantıyla karşı karşıyaysanız hangi yöreye ait olduğu aslında o kadar da önemli değildir. Her yörenin mantısı ayrı güzel ve birbirinden lezzetlidir. MasteChef ile yeniden gündeme gelen Sinop, Kayseri, Çerkes, Türkmen, Boşnak, Bursa mantısı ve daha pek çok mantı türünü ve özelliklerini haberimizde bulabilirsiniz.
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Sinop mantısı tarifi
Mantı denince birçoğumuz için akan sular duruyor. Ancak mantı her haliyle çok lezzetli olsa da yapılışıyla yöreden yöreye farklılık gösteriyor. Farklı sunumu ve lezzetiyle beğeneceğinizden emin olduğumuz Sinop’un meşhur yemeği cevizli mantının tarifini sizler için hazırladık. Mutlaka denemelisiniz…
Boşnak mantısı bildiğimiz mantıların aksine saha çok kıymalı böreğe benziyor. Onu mantıyla benzeştiren tek özelliği ise yoğurtla ve kırmızı biberli yağ sosuyla yeniyor olması. Boşnak mantısı katlanarak değil sarılıp kesilerek hazırlanıyor. Mutlaka denemeniz gerektiğini düşünüyoruz. Boşnak böreği tarifi ise hemen aşağıda…
Etlisi de tavuklusu da çok lezzetli olan mantının patateslisi tam bir efsane. Çerkes mutfağına ait bu enfes mantı tarifini siz de evinizde yapabilirsiniz. Üzerine yoğurt konmayan, sadece kırmızı biberli yağ eklenen patatesli Çerkes mantısının tarifini aşağı bırakıyoruz. Afiyet olsun!
Bir tür Kayseri mantısı olan çıtır mantı yemek saatleri için değil partiler için de benzersiz bir atıştırmalık olan çıtır mantının tarifini aşağıda sizin için tüm ayrıntılarıyla anlattık. Mutlaka denemelisiniz…
Yaprak mantı olarak da bilinen hangel, Kars mutfağının en sevilen yemeklerinden biri. Bol yoğurdu ve soğanlı sosuyla farklı bir mantı deneyimi olan hangel, her evde kolayca yapılabilir. Klasik mantı hamurunun kesilip katlanmamasıyla elde edilen hangel için malzemeler ve adım adım yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Yağ mantısı, genelde haşlanarak pişirilen klasik mantının aksine yap mantısı, adından da tahmin edebileceğiniz üzere yağda kızartılarak pişiriliyor. Kayseri mutfağına ait olan yağ mantısının lezzeti sarımsaklı yoğurtla zirveye ulaşıyor. Siz de yağ mantısını evinizde denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Pek çok yöreye ait çeşitleri bulunan mantıların en çok sevilenlerinden biri de Bodrum mantısıdır. Bu mantının en önemli özelliği ise haşlanmaması ve yağda kızartılması. Kayseri’nin yağ mantısına benziyor ama Bodrum mantısı mayasız hamurdan yapılıyor ve daha kıtır ve küçük ebatlarda oluyor. İşte Bodrum Mantısı malzemeleri ve yapım aşamaları tüm zarafetiyle karşınızda…
Ülkemizin birçok bölgesinde farklı isimlerle yapılan siron, Karadeniz Bölgesi’nde çok sık tüketiliyor. Hazır siron hamuru ile yapabilir veya kendiniz hazırlayabilirsiniz. Üzerine et veya kıyma koyabilir, dilerseniz sadece yoğurt ve sos ile de hazırlayabilirsiniz. Peki Giresun mutfağında siron nasıl yapılır? İşte siron mantısı tarifi aşağıda…
Mantı Türk mutfağında olduğu kadar Orta Asya’da da çeşitli versiyonlarıyla özenle hazırlanıyor. Türkmenistan’a özgü bu geniş hamurlu mantı tarifi, bol kıyması ile özel tatlardan biri olarak sofralarımıza renk katıyor. İç harcında da salça kullanılan Türkmen mantısı tarifi özel sunumu ve malzemeleriyle karşınızda…