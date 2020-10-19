Çakallı menemeninin ünü sınırları aştı! Ustası adım adım yapılışını anlattı

Toprak, "Çakallı menemeni ise herkesin tercih ettiği bir lezzet. Bu lezzetin en önemli malzemesi ise tereyağıdır. Tereyağını tavaya alıyoruz ve güzelce eritiyoruz. Ardından lezzet versin diye içine yeşilbiber doğrayıp, koyuyoruz. Yağ hafiften yanma kıvamına gelecek ve ardından domateslerimizi tavaya alıyoruz. Bu işin en önemli püf noktası da domates çok iyi pişecek. Daha sonra içine toz biber, pul biber, tuz koyuyoruz. Domatesler iyice piştikten ve yumuşadıktan sonra tüm malzemeleri eziyoruz. Ezme aşamasından sonra menemenimizin içine yumurta sarısı koyuyoruz. Son olarak kaşar peyniri de içine atıyoruz ve ardından Çakallı menemenimiz hazır" dedi.