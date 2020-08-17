Menemene o malzemeyi eklediler, bir anda herkes akın etti! "İşlerimizde patlama oldu"

"Sonrasında kardeşimle bu fikri, Kültür ve Turizm Bakanlığının tescil bölümüne sunduk. Yemek tarifi için tescil aldık. Yemeğin püf noktası ise, inek sütünden elde edilen kaymak kullanılması. Bu kaymak çok hafif bir lezzet. İşlerimizde patlama oldu. Çevre il ve ilçelerden bu yemeğimizi yemeğe gelenler oluyor."