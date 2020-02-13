Adana'da bir üretici icat etti! Yemek için üç gün üst üste gelen var

Bekir Türkmen, "Lokantamızda ilk başladığımızda kaz etini normalde haşlayıp fırınlanmış halde pilav eşliğinde veriyorduk. Ancak bizim Adana'mızın ayrı bir damak tadı var, bir ızgara alışkanlığı var. Bütün herkesin hoşuna giderek yaşattığı bir ızgara kültürü var. Biz de 'Kaz etini ızgaraya taşıyalım' diye düşündük. Güzel olup olmadığını müşterilerimize sorduk, ikram ettik. Hepsinden olumlu sonuç alınca sürdürmeye karar verdik. Lokantayı açalı 1 ay oldu. Bu süre içinde herkesin beğenisi topladı. Bundan sonra da devam edeceğiz inşallah. Bu şekilde kazları Adanalı hemşehrilerimize sunmayı düşünüyoruz" dedi.