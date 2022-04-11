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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 11 Nisan 2022 - 11:23 | 

10. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Akşam için iftar hazırlığı yapanlar sabah saatlerinden itibaren 10. gün iftar menüsü araştırmalarına başladı. Elbette iftar sofralarında besleyici ve doyurucu lezzetlerin sunulması iftar menülerinde önemli bir detay. Biz de iftar sofralarını şenlendirecek birbirinden lezzetli tarifleri sizin için derledik. Bugün iftara ne pişirsem, iftara ne yapılır diyorsanız çorbadan tatlıya işte Ramazan 10. gün iftar menüsü...

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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sevdiklerine pratik ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler iftar menüsünü her gün özenle oluşturuyor. Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam? diye düşünenler için çorbadan tatlıya kolay ve lezzetli bir menü hazırladık. İşte birbirinden pratik ve lezzetli 10. gün Ramazan iftar menüsü yemekleri...
2YALANCI İŞKEMBE ÇORBASI

YALANCI İŞKEMBE ÇORBASI

İşkembe çorbası genellikle tadı beğenilse de kokusundan dolayı evde pişmesi çok tercih edilmeyebilir. Ancak birazdan vereceğimiz yalancı işkembe çorbası tarifi, hem işkembeyi aratmayacak kadar lezzetli hem de kokusuz!
YALANCI İŞKEMBE ÇORBASI TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
3ALİ NAZİK KEBABI

ALİ NAZİK KEBABI

Alinazik, et ve köz patlıcanın bir araya geldiği harika bir lezzet. Gaziantep mutfağının nefis tariflerinden biri olan Alinazik görünümüyle de sofranızın yıldızı olacak. Peki Alinazik nasıl yapılır? İşte Alinazik tarifi ve malzeme listesi...
ALİ NAZİK TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
4KURU İNCİR DOLMASI

KURU İNCİR DOLMASI

Daha önce incir dolması denediniz mi? Şayet denemediyseniz sizleri dolma tarifleri arasındaki yeni favorimiz olan "Kuru İncir Dolması" ile tanıştırıyorum. İşte özel tarifimiz ve yapım aşamaları...
KURU İNCİR DOLMASI TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
5TOKAT SARMASI TARİFİ

TOKAT SARMASI TARİFİ

Adından da anlaşılacağı gibi Tokat ilimize ait damak çatlatan bir lezzet olan Tokat sarması, sofralarda mutlaka yer almayı hak ediyor. Yapımı biraz zahmetli görünse de Tokat usulü sarma tarifine sevdikleriniz de bayılacak. İşte Tokat usulü sarma yapılışı ve tarifi...
TOKAT SARMASI TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
6TOROS SALATASI

TOROS SALATASI

Toros salatası Antalya’da sofraların olmazsa olmazı lezzetlerden. Al göz ya da al köz diye de bilinen bu meze/salata közlenmiş patlıcan, biber ve soğanla yapılıyor. Aslında çok kolay olmasına rağmen sebzelerin fırında pişme süresi nedeniyle biraz sabır isteyen Toros salatasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
TOROS SALATASI TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
7FIRINDA SÜTLÜ İRMİK TARİFİ

FIRINDA SÜTLÜ İRMİK TARİFİ

Cansu Özdemir Ramazan 10 gün iftar menüsü tatlısı fırında sütlü irmik tarifi hem pratik hem lezizz... Mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz.
FIRINDA SÜTLÜ İRMİK TARİFİ İÇİN TIKLAYINIZ
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