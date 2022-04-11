10. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sevdiklerine pratik ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler iftar menüsünü her gün özenle oluşturuyor. Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam? diye düşünenler için çorbadan tatlıya kolay ve lezzetli bir menü hazırladık. İşte birbirinden pratik ve lezzetli 10. gün Ramazan iftar menüsü yemekleri...