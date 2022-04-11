10. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?
Akşam için iftar hazırlığı yapanlar sabah saatlerinden itibaren 10. gün iftar menüsü araştırmalarına başladı. Elbette iftar sofralarında besleyici ve doyurucu lezzetlerin sunulması iftar menülerinde önemli bir detay. Biz de iftar sofralarını şenlendirecek birbirinden lezzetli tarifleri sizin için derledik. Bugün iftara ne pişirsem, iftara ne yapılır diyorsanız çorbadan tatlıya işte Ramazan 10. gün iftar menüsü...
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sevdiklerine pratik ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler iftar menüsünü her gün özenle oluşturuyor. Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam? diye düşünenler için çorbadan tatlıya kolay ve lezzetli bir menü hazırladık. İşte birbirinden pratik ve lezzetli 10. gün Ramazan iftar menüsü yemekleri...
ALİ NAZİK KEBABI
Alinazik, et ve köz patlıcanın bir araya geldiği harika bir lezzet. Gaziantep mutfağının nefis tariflerinden biri olan Alinazik görünümüyle de sofranızın yıldızı olacak. Peki Alinazik nasıl yapılır? İşte Alinazik tarifi ve malzeme listesi...
TOKAT SARMASI TARİFİ
Adından da anlaşılacağı gibi Tokat ilimize ait damak çatlatan bir lezzet olan Tokat sarması, sofralarda mutlaka yer almayı hak ediyor. Yapımı biraz zahmetli görünse de Tokat usulü sarma tarifine sevdikleriniz de bayılacak. İşte Tokat usulü sarma yapılışı ve tarifi...
TOROS SALATASI
Toros salatası Antalya’da sofraların olmazsa olmazı lezzetlerden. Al göz ya da al köz diye de bilinen bu meze/salata közlenmiş patlıcan, biber ve soğanla yapılıyor. Aslında çok kolay olmasına rağmen sebzelerin fırında pişme süresi nedeniyle biraz sabır isteyen Toros salatasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…