Kuru incir dolması tarifi

MALZEMELER

1 Çay Kaşığı Toz Tarçın

1/2 (Yarım) Çay Kaşığı Toz Yenibahar

1/2 (Yarım) Çay Kaşığı Toz Karabiber

Çay Kaşığı Tuz

Tatlı Kaşığı Kuş Üzümü

1 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Su

1 Su Bardağı Bir Parmak Eksik Pirinç

Yarım Çay Bardağı Zeytinyağı

1 Adet Soğan

1 Çorba Kaşığı Dolmalık Fıstık

YAPILIŞI

İncirleri sıcak suyun içine koyun ve çok fazla yumuşamadan çıkarıp soğumaları için bekletin. Zeytinyağı ve küp doğradığınız soğanları tencereye alın, biraz kavurun. Yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 adet soğan, dolmalık fıstıkları ekleyip biraz çevirin ve pirinci ilave edip biraz kavurun. 1 su bardağı bir parmak eksik pirinç, 2 çorba kaşığı dolmalık fıstık, daha sonra baharatlarını ekleyip karıştırın ve 1,5 su bardağı kadar su ekleyin.1 çay kaşığı toz tarçın, 1/2 (yarım) çay kaşığı toz yenibahar, 1/2 (Yarım) çay kaşığı toz karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kuş üzümü ve 1/2 (Yarım) su bardağı su ekleyin. Kaynadıktan sonra altını kısıp suyunu çekene kadar pişirin. İncirleri alt tarafından biraz kesik atın ve pirinçleri doldurun ve servis tabağına dizin. Afiyet olsun...