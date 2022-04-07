6. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?
"Bugün iftara ne pişirsem" diye düşünenler akşam için hazırlıklarını özenle yapıyor. Tabii iftar sofralarında besleyici ve doyurucu lezzetlerin sunulması oldukça önemli. Biz de iftar sofralarını şenlendirecek birbirinden lezzetli tarifleri sizin için derledik. İşte "Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam?" diyen ve farklı tarifler arayanlar için çorbadan tatlıya 6. gün iftar menüsü...
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sevdiklerine pratik ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler iftar menüsünü her gün özenle oluşturuyor. İftar sofralarında ağır yemekler yerine besleyici ve doyurucu lezzetlerin sunulması oldukça önemli. Bu nedenle iftar menüleri de sağlıklı ve metobolizmayı dengeleyen besinlerden oluşturulmalı. Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam? diye düşünenler için çorbadan tatlıya kolay ve lezzetli bir menü hazırladık. İşte orucun 6. günü için birbirinden pratik ve güzel iftar menüsü yemekleri...
Ezogelin çorbası tarifi
Çorbalar, iftar sofrasının en güzel başlangıçlarından... Çeşit çeşit çorbalar, lezzetli olmalarının yanı sıra oldukça da besleyiciler. Türk mutfağının en sevilen tariflerinden biri olan ezogelin çorbası da bunlardan biri. Her ne kadar çeşitli malzemeler kullanılsa da yapımı kolay. Peki ezogelin çorbası nasıl yapılır? Denemek isteyenler için ezogelin çorbası tarifi...
Kabak beğendili tavuk pirzola tarifi
Genellikle patlıcanla hazırlamaya alışık olduğumuz beğendiyi bu kez hemen her yemeğe yakışan sebze kabak ile hazırlamaya ne dersiniz? Tavuk ve kabağın bu muhteşem uyumunun bir arada olduğu kabak beğendili tavuk pirzola tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. İşte kabak beğendili tavuk pirzola malzemeleri ve yapım aşamaları...
Peynirli cevizli erişte tarifi
Makarnadan daha güzel bir şey varsa o da evde yapılmış mis gibi erişte olmalı. Kuru üzüm, tulum peyniri ve cevizle lezzetlenen bu erişte tarifi, kısa sürede vazgeçilmezleriniz arasına girecek. Mutlaka denemeniz gereken peynirli cevizli erişte tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun!
Havuç tarator tarifi
Havuçtan güzel ne var? Çorbadan tatlıya her yemeğe yakışan havucun mezesi de ayrı bir lezzetli oluyor. Hürriyet Lezizz yazarı Selma Mollaoğlu, sizin için muhteşem bir havuç tarator tarifi hazırladı. Kavrulmuş cevizin lezzet kattığı bu muhteşem havuç taratoru herkes tatmalı. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Portakal kabuklu revani tarifi
Ramazan ayı yaklaşırken, iftar akşamlarının vazgeçilmezi revani tatlısı tarifini vermemek olmazdı. Ancak bu kez revani tatlısına farklı bir yorum getirerek sevdiklerinize sunmanızı tavsiye ediyoruz. Portakal kabuklu revani tarifi hem kolay yapılışı hem de aromasıyla iftar sofralarınıza farklı bir tat katacak. İşte, portakal kabuklu revani tarifi ve malzemeleri...