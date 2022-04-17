16. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Akşam için hem pratik hem de lezzetli bir şeyler arıyorsanız, tavuk çöp şiş tam da size göre! Yanında da pilav ve fırında ya da kızartılmış patatesle de enfes oluyor. Peki tavuk çöp şiş nasıl yapılır? İşte tavuk çöp şişi tarifi ve malzeme listesi. Şimdiden afiyet olsun...