16. Gün Ramazan iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sevdiklerine pratik ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler iftar menüsü için araştırmalara başladı.İftar sofralarında ağır yemekler yerine besleyici ve doyurucu lezzetlerin sunulması oldukça önemli. Bu nedenle iftar menüleri de sağlıklı ve metobolizmayı dengeleyen besinlerden oluşturulmalı. Bugün iftara ne pişirsem? Bu akşam iftara ne yapsam? diye düşünenler için kolay ve lezzetli bir menü hazırladık. İşte orucun 16. günü için birbirinde pratik ve güzel iftar menüsü yemekleri...
Kabak çorbası tarifi
Daha çok kızartma ve mücverine alışık olduğumuz kabaktan çorba hazırlamaya ne dersiniz? İçerisine eklenen süt ile hem besleyici hem de doyurucu. Yapılışı da çok kolay. Dilerseniz et veya tavuk suyu da kullanarak lezzetini katlayabilirsiniz. Peki kabak çorbası nasıl yapılır? İşte kabak çorbası tarifi...
Tavuk çöp şiş tarifi
Akşam için hem pratik hem de lezzetli bir şeyler arıyorsanız, tavuk çöp şiş tam da size göre! Yanında da pilav ve fırında ya da kızartılmış patatesle de enfes oluyor. Peki tavuk çöp şiş nasıl yapılır? İşte tavuk çöp şişi tarifi ve malzeme listesi. Şimdiden afiyet olsun...
Domatesli fırında makarna tarifi
Her yemeğin yanına yakışan makarna, fırına girince ana yemek haline gelebilir. Bir gün önceden kalan makarnayı atmak yerine beşamel sos ve domatesle zenginleştirip fırına sürebilirsiniz. Peki severek tüketeceğiniz fırında makarna nasıl yapılır? Beşamel sosla tadı zirveye çıkan fırında makarnaya bayılacaksınız.
Roka salatası tarifi
Roka özellikle balık sofralarının vazgeçilmez salata malzemesi. Hafif acımsı lezzetiyle tek başına yemesi biraz zor olan roka, başka malzemelerle bir araya geldiğinde nefis bir sonuç yaratıyor. Sizin için müthiş bir roka salatası tarifimiz var. Narın renk kattığı bu salatayı mutlaka denemelisiniz…
Kızarmış ekmek tatlısı tarifi
Kızarmış ekmek tatlısı, tatlı severlerin favorilerinden. Kızarmış ekmek, muhallebi ve krem şantinin harika uyumuyla sofranızın gözdesi olacak. Çayınızın yanına leziz bir eşlikçi ararsanız, bu tarife bir şans verin. Çok beğeneceksiniz. Peki kızarmış ekmek tatlısı nasıl yapılır? İşte kızarmış ekmek tatlısı tarifi ve malzeme listesi...