Domatesli fırında makarna tarifi
Öğrenci yemeği olarak anılan makarna bu haliyle özel günlerinizi süsleyecek. Her yemeğin yanına yakışan makarna, fırına girince ana yemek haline gelebilir. Bir gün önceden kalan makarnayı atmak yerine beşamel sos ve domatesle zenginleştirip fırına sürebilirsiniz. Peki severek tüketeceğiniz fırında makarna nasıl yapılır? Beşamel sosla tadı zirveye çıkan fırında makarnaya bayılacaksınız.
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 paket fırın makarna
Beşamel sos için:
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı un
- 4 su bardağı süt
- Yarım yemek kaşığı tuz
Üzeri için:
- Rendelenmiş kaşar peyniri
- Rendelenmiş domates
- Tereyağı
Domatesli fırında makarna tarifi Nasıl yapılır?
Önce makarnayı tuzlu suda haşlayın.
Haşlanırken beşamel sosunu hazırlayın.
Tüm malzemeleri küçük bir tencerede muhallebi kıvamına gelip fokurdayana kadar orta ateşte pişirin.
Daha sonra makarnayı süzüp fırın kabına yerleştirin.
Ardından beşamel sosumuzu üzerine kuru bir yer kalmayana kadar dökün.
Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ile rendelediğiniz domatesi serpin.
En son tereyağını küçük parçalar halinde aralıklarla üzerine koyun.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saate yakın pişirin.
Afiyet olsun.