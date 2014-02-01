Zayıflatan salatalar

Diyet yapanların yemek listelerinin başında salata gelir. Birbirine benzeyen salatalardan sıkıldıysanız işte zayıflamanıza yardımcı olacak lezzetli ve pratik salata tarifleri…

Köz biberli zeytin salatası

Malzemeler

5 adet orta boy salçalık kırmızıbiber

10-15 adet çekirdekleri çıkartılmış yeşil zeytin

10 dal maydanoz

10 dal taze nane

Bir tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı

Önce kırmızı biberleri közleyin ve kabuklarını soyun. Biberleri ince ince doğradıktan sonra çekirdekleri çıkarılmış zeytinleri de küçük parçalara bölün ve biberlere ekleyin. Yeşillikleri de doğrayıp salataya ekledikten sonra zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzunu da koyup iyice karıştırın.

Tavuklu salata

Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet orta büyüklükte yeşil biber

2 adet yumurta

3 adet domates

6-7 adet yeşil ya da tercihe göre siyah zeytin

250 gram haşlanmış taze fasulye

1 adet soğan

200 gram tavuk (göğüs) eti

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 adet limon

Hazırlanışı

Taze fasulyeyi güzelce yıkayıp ayıkladıktan sonra haşlayın. Tercihe göre taze fasulye yerine börülce de kullanılabilirsiniz. Ardından domatesleri, biberleri ve soğanı ince ince doğrayın. Yumurtaları haşlayıp kabukları soyun ve 4 eşit parçaya bölün. Tavuğu da haşlayın ve küp şeklinde doğrayın. Ardından bütün malzemeleri derin bir salata kabı içerisinde toplayın. Tuz, karabiber ve limonu da ekleyip karıştırın.

Ton balıklı salata

Malzemeler

İsteğe göre birkaç yaprak ya da daha fazla marul

Birkaç yaprak mor lahana

1 adet orta boy havuç

Birkaç dal maydanoz

1 adet orta boy domates

1 adet küçük boy ton balığı konservesi

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Yarım çay bardağı kadar limon suyu

Hazırlanışı

Öncelikle tüm malzemelerimi güzelce yıkayın. Lahana, marul, maydanoz ve domatesi doğradıktan sonra nar ekşisi ve limon suyunun karışımından oluşan sos ile birlikte güzelce karıştırın. Daha sonra yağı iyice süzülmüş ton balığını küçük parçalara ayırarak soslu salatanın üzerine ilave edin.

Yeşil avokado salatası

Malzemeler

1 adet yeşil salata

1-2 adet domates

1 adet havuç

1 adet çekirdeği çıkartılmış avokado

1 adet limonun suyu

Yarım bardak kadar zeytinyağı

1 demet kuzukulağı ya da tere

2 yemek kaşığı sirke

Hazırlanışı

Yeşillikleri güzel bir şekilde yıkayın. Yıkama işleminden sonra sosu hazırlamak için zeytinyağı ve sirkeyi karıştırın. Daha sonra kesilmiş yeşillikleri ve kesilmiş domatesleri sos ile harmanlayın. Bu karışımın üstüne ince ince dilimlenmiş havuç ve avokadoyu ekleyin.

İncirli ve cevizli diyet salata

Malzemeler

1-2 adet marul yaprağı

2 adet orta büyüklükte kırmızı biber

2 adet taze incir

100 gram peynir

50 gram ceviz içi

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Hazırlanışı

Marul yapraklarını yıkayıp suyunu süzün. Kırmızı biberleri de yıkandıktan sonra halka şeklinde doğrayın. Derin bir salata kabında biber, ceviz, tuz ve zeytinyağını harmanlayın. Ardından incirleri ince ince dilimleyin. Peyniri küp şeklinde kesin ve salatanın üzerine ilave edin. Son olarak dilimlenmiş incirleri de salatanın üzerine koyun.

Afiyet olsun