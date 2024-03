Yeni rapor şaşırttı: Cildi güzelleştiren mucize besinler! Hangi tarifler etkili? ‘Kırışıklık ve lekeleri iyileştiriyorlar’

Pürüzsüz ve parlak bir cilde sahip olmak herkesin hayali... Bunun için cildi nemlendirmeye yarayan, leke ya da sivilcelerden arındırmak için kullanılan çeşitli kozmetik ürünlerden faydalanılıyor. Ancak tüm bunların dışında doğal ürünlerden alınan destek hepsinden çok daha fazla fayda sağlıyor.



Yakın zamanda biyomedikal ve yaşam bilimleri alanında çalışmalara yer verilen PubMed Central’da (PMC) yayımlanan bir rapora göre karotenoidlerin cildi daha güzel ve genç gösterdiği ortaya çıktı.



Karotenoidler, vücutta antioksidan görevi yapan, bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalığa karşı vücudu koruyan pigmentler. Pek çok meyve ve sebzede bulunan karotenoidlerin yeterli düzeyde vücutta bulunması, cildin daha güzel görünmesine neden oluyor.



‘HEPSİ CİLT İÇİN BİRER MUCİZE BESİN’



New York Post’a konuşan diyetisyen ve beslenme uzmanı Mackenzie Burgess, “Bazı çalışmalar karotenoidlerin cilde elastikiyet, nem, cilt dokusu, kırışıklık ve yaşlılık lekelerini iyileştirerek yardımcı olabileceğini gösteriyor. Karotenoidlerin hepsi cilt için birer mucize besin… Bu besinleri doğru miktarda tüketmek daha genç ve parlak bir cilde neden oluyor” dedi.



Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Uzman Diyetisyen Büşra Şen de karotenoidlerin cilt güzelliğine çok iyi geldiğine dikkat çekerek, “Bu gıdalar doğal bir güneş kremi gibi davranarak cildinizin sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor. Bu antioksidan tüketildiğinde cildinize nüfus ediyor ve cilt hücrelerinizin güneşe maruz kalmasını önlemede fayda sağlıyor. İlginç bir şekilde, yüksek miktarda beta karoten cildinize sıcak ve turuncu bir renk katarak genel olarak daha sağlıklı bir görünümde kalmasına katkıda bulunabiliyor” ifadelerini kullandı.



HANGİ KAROTENOİD BESİNLER DAHA ÇOK ETKİLİ OLUYOR?



“Havuç, balkabağı, dolmalık biber, ıspanak, lahana ve tatlı patates çok etkili” diyen Büşra Şen, bu besinlerin faydalarına dair şu önemli bilgilerin altını çizdi:



-- Tatlı patates mükemmel bir beta karoten kaynağı. 100 gram pişmiş tatlı patates porsiyonu, A vitamini için günlük değerin altı katından fazlasını sağlayacak kadar beta karoten içeriyor. Havuç ise ciddi derecede güneş koruması sağlıyor. Kök sebzeler arasında bulunan havuç; mineraller, şekerler, karotenoidler ve fenoller gibi sağlık için faydalı bileşiklerle dolu. Cilde elastikiyet kazandırmanın yanında kurumayı da önlüyor.



-- Lahana ve ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler de cildi koruyan besinler arasında bulunuyor. Cilt dostu antioksidanlarla yüklü olan lahana aynı zamandaharika bir vitamin deposu. Ayrıca çeşitli çalışmalar, haftada 2-3 porsiyon koyu yeşil sebze tüketen insanların cilt kanseri riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor.

Banu Şen, iki örnek tarife dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı;Otlu tatlı patates: Malzemeler; 6 adet orta boy tatlı patates, bir avuç taze kekik otu ve kekik, zeytinyağı, taze çekilmiş karabiber. Patateslerin kabuğunu ovalayarak temizleyin. Elma dilimi şeklinde kalınca ve boyuna doğrayıp tepsiye alın. Baharatları ve zeytinyağını ekleyin. Yumuşayana kadar önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.Balkabağı ve havuç çorbası: Malzemeler; 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 doğranmış soğan, 250 gram temizlenmiş balkabağı, 250 gram yabani havuç, 250 gram havuç, 900 mililitre tavuk ya da sebze suyu, 200 mililitre yulaf sütü, 1-2 yemek kaşığı limon suyu, tuz, karabiber ve zerdeçal. Önce sebzeleri doğrayın. Tencerede zeytinyağında soğanları pembeleşene kadar kavurun. Balkabağını, yabani havucu ve havucu ekleyin. 5 dakika pişirin. Yulaf sütü, baharatlar, sebze ya da tavuk suyunu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatarak 30 dakika pişmeye bırakın. Soğuduktan sonra blenderdan geçirin. Limon suyu ekleyip sıcak şekilde tüketin.

‘DOMATES CİLT SAĞLIĞI İÇİN OLMAZSA OLMAZ GIDALARDAN BİRİ’



"Güçlü bir antioksidan olan domates, kalp hastalığı riskini azaltan ve kolesterol seviyesini düzenleyen etkileriyle öne çıksa da cilt sağlığı için de olmazsa olmaz gıdalardan biri” diyen Büşra Şen, “Domates, beta karoten içeriği sayesinde cildi güneşin olumsuz etkilerinden koruyor ve kırışıklıkların oluşmasını engelliyor. Kahvaltı, öğle veya akşam öğünlerinde yemeğinizin yanında domatesli bir salata veya ara öğün olarak bir kâse domates salatası tüketmek cildi ciddi oranda besliyor” ifadelerini kullandı.



Halk arasında domatesin sivilceye neden olduğuna inanılır. Peki domatesin cildi bozduğu yanlış bir bilgi mi?



Bunun çok yanlış olduğunu söyleyen Şen, “Domates, C vitamini içeriği sayesinde cilt için çok güçlü bir ürün. Domates sivilce yapmaz. Hatta kolajen yapısını artırarak cilt sağlığını destekler” dedi.



‘DOMATES TERLEME ORANINI DÜŞÜRÜP KÖTÜ KOKUYU DA ÖNLÜYOR’



Beta karoten içeren domatesin ter salgılayan kanalları bir miktar engellediğini de söyleyen Büşra Şen, “Domates terleme oranını etkili bir şekilde düşürüyor. Ayrıca domates suyu içmek, vücut ısısını kontrol altına almakta oldukça etkili. Her gün yarım bardak domates suyu içmeyi öneririm. Hatta duş almadan önce çok terleyen bölgeye domates suyu uygulayın ve 10-15 dakika beklettikten sonra durulayın” ifadelerini kullandı.



PORTAKAL, KUŞKONMAZ VE KARPUZ DA ÇOK ETKİLİ



Portakal, kuşkonmaz ve karpuzdaki A ve C vitaminlerinin sağlıklı cildi desteklediğine dikkat çeken Büşra Şen, “Özellikle karpuzun kırmızı renkli iç kısmının likopen içeriği çok yüksek. Güçlü bir antioksidan olan likopen, hücrelerin korunmasında ve toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Haftada 1-2 kez tavada zeytinyağı ve sarımsakla sotelenmiş kuşkonmaz, ara öğünde bir üçgen dilim karpuz ya da akşam yemeğinde 1 adet portakal eklenmiş salatanın faydasının kısa sürede görüleceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Karbonhidratlı beslenme, cilt yaşlanması üzerinde dolaylı etkilere sahip olabilir. Rafine karbonhidratlar yüksek glisemik indeksli besinler arasında kabul edilir ve aşırı miktarda tüketimi, yüksek insülin seviyelerine ve inflamasyona neden olabilir. Bu da cilt yaşlanması belirtilerinin ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Yüksek glisemik indeksi besinlere; beyaz ekmek, beyaz unlu makarna, mısır ve şeker örnek verilebilir. Şeker cildi yıpratan, yaşlandıran ve çizgilerin hızlıca oluşmasını sağlayan bir maddedir. Aşırı şeker tüketimi protein yapısını değiştirerek elastin ve kolajeni bozar ki bunlar cildin sıkılığını sağlar. Bu da ciltte kırışıklıkların artmasına sebep olur. Cilt sağlığı ve güzelliği için şeker ve şekerli gıdalardan uzak durmaya dikkat edilmeli… Uzman Diyetisyen Büşra Şen

Fotoğraflar: iStock