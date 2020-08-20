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Pelin ÜZEK KILIÇ-Fatih ERDOĞAN, DHA – Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 20.08.2020 - 11:59 | Son Güncelleme:

Veliler öğrencileri evde okula hazırlamalı, onlara rol model olmalı

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Veliler öğrencileri evde okula hazırlamalı, onlara rol model olmalı
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Gazi Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Ankara İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Nur Aksakal, "Biz bu enfeksiyonu kontrol edebilirsek 21 Eylül’de okullarımızı daha güvenli açacağız. Önümüzde yaklaşık 1 ay gibi bir süre var. Öğrencileri şu aşamada evde okula hazırlamak çok önemli" dedi.

Prof. Dr. Aksakal, DHA’ya yaptığı açıklamada, 21 Eylül’de okulların açılmasını istediğini ancak diğer taraftan halk sağlığı uzmanı olarak vakalar artıştayken, okullarda bir arada olmanın birtakım negatif sonuçlar doğurabileceğini, vaka sayılarının artabileceğini kaydetti. Prof. Dr. Aksakal, "Ben bütün velilerimizi, bütün toplumumuzu öğrencilerimizin okula gidebilmeleri için bir an önce onları desteklemeleri yönünde teşvik etmek istiyorum. Bu kişiler maske, mesafe ve hijyene dikkat ederlerse biz bu enfeksiyonu kontrol edebilirsek 21 Eylül’de okullarımızı daha güvenli açacağız. Önümüzde yaklaşık 1 ay gibi bir süre var. Hem okullarda alınacak önlemler açısından ama daha önemlisi velilerimizin öğrenciyi okula hazırlaması açısından bu süre oldukça yeterli" diye konuştu.

‘Veliler rol model olmalı’

Velilerin, çocuklarına okulda ne yapmaları gerektiğini evde küçük oyunlarla anlatmalarını tavsiye eden Prof. Dr. Aksakal, "Veliler o öğrenme ortamında başta kendileri rol model olmalı. Dışarı çıkarken maske takarak, hijyeni nasıl sağlamaları gerektiğini öğreterek, sürekli maske takmanın neden önemli olduğunu anlatarak, maskenin ne kadar koruyabileceğinden bahsederek öğrencileri okula hazırlamalı. Siz çocuğunuzu okula ancak kendiniz bu tip bir beceriyle hazırlayabilirsiniz. Velilerin de bu süreçte en etkin rol model olarak çocuklarını okula hazırlamalarını rica ediyorum. Öğrencileri şu aşamada evde okula hazırlamak çok önemli. Bunun yaşamın bir parçası olduğunu, nasıl markete gidildiğinde dikkat edilmesi gerekiyorsa okul ortamında da dikkat edilmesi gerektiğini hatta bunu basit oyunlarla onda korku oluşturmadan ama alması gereken tedbirler konusunda davranış değişikliği yapmaya çalışarak yürütmek en doğrusu olacak" dedi.

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