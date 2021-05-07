Vegan sertifikalı ürün seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Vegan sertifikalı ürün nedir?

Vegan sertifikalı ürünler içeriğinde hayvansal ürünler barındırmayan ve hayvanlar üzerinde deney yapmayan ürünlerdir. Üreticiler bu özellikleri barındıran ürünlerle vegan sertifikası alarak daha çok tüketiciye ulaşmayı hedeflemektedirler. Tüketicilerin farklı tercihlerini karşılarken aynı zamanda ekolojik döngüye de katkı sağlayan markalar bir anlamda geleceğimizi de garanti altına almaktadırlar.

Ürün seçiminde dikkat dilmesi gerekenler

Vegan sertifikasına sahip olabilmek için ürünlerin hayvanlar üzerinde test yapmıyor olması yeterli değildir. Bu nedenle her cruelty free ürünün vegan sertifikasına sahip olduğu söylenemez. Ürünlerde ve ürünlerin bileşenlerinde hiçbir hayvansal içerik olmaması da cruelty free olması yanında aranan bir özelliktir. Bunların yanı sıra aynı şekilde ürünlerin hiçbirinde hayvan GDO’su da bulundurulmamalıdır.

Kozmetik, gıda ve tekstil gibi sektörlerin büyük çoğunluğu ürünlerinde bu sertifikanın bulunmasına özen gösterirken bazı markalar bu özelliklere sahip, doğal içerikli serileriyle tüketicilere temiz içerikli alternatifler sunmaktadırlar. DeepFresh Probiotics Serisi gelecek nesillerimiz olan bebekler için doğal içerikli ve vegan sertifikasına sahip ürün alternatifleri yaratarak dünyamızın da geleceğini değiştirmeyi hedeflemiştir.

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