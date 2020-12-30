Uzaktan eğitime adapte olamayan çocuklar için püf noktaları

Çocuğunuz katılmak istemiyorsa…

Çocukların eylemleri için her zaman iyi nedenleri vardır, ancak bunu çözmeniz gerekir. “Okul nasıl gidiyor?” gibi sorulardan uzak durun. Bunun yerine sakin bir zaman bulun ve uzaktan eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönleri onunla konuşun. Çocuğunuz uzaktan eğitimden sıkıldıysa birkaç mola zamanı oluşturun ve bu zamanda sevdiği şeyleri yapmasına teşvik edin. Bu aktiviteler kesinlikle teknolojisiz olmalıdır.

Yardım etmeye çalıştığınızda üzülürse…

İyi niyetiniz karşınıza olumsuz bir biçimde çıkabilir. Çocuğunuzun yardımlarınızı güç mücadelesi olarak algılamaması için meraklı sorularla rehberlik edin. Öğretmeninin yönelttiği sorulara cevap vermekte zorlanıyor veya yanlış cevaplıyorsa, bir şeyleri gözden kaçırıp kaçırmadığını sorun. Çocuğunuzun ödev konusunda neden hayal kırıklığına uğradığını veya neden kafasının karıştığını anlayabiliyorsanız bu konuda öğretmeni ile konuşabilir ve tekrar yoluna sokacak bir strateji geliştirin.

Çocuğunuz içine kapanık davranıyorsa…

Çocuğunuz sıkıldığını söylüyorsa, nasıl hissettiğini açıklayan başka kelimeler söylemesini sağlayın. Ona bu sıkıntıların da geçeceğini ve konuşarak halledilebileceğini söyleyin. Eğer çocuğunuzda endişeli bir hal hissediyorsanız ona bu hislerini söyleyin ve yanılıp yanılmadığınızı sorun. Eğer kendi başa çıkabileceğinizden daha farklı bir sorun varsa mutlaka bir terapiste danışın.

Çocuğunuz ilerlemiyorsa…

Çocuğunuz ilerleme gösteremiyorsa çevrimdışı beceriler üzerinde çalışmanın yollarını arayın. Özellikle yeni okula başlayan çocuklarda yazım yanlışlarını anlayabilmek ve ilerlemesini görebilmek için alışveriş listesini hazırlatabilirsiniz. Alfabeyi öğrenme konusunda zorlanıyorsa, elleriyle harfleri yapmalarını sağlayın ve bunu bir oyun haline getirin.