Uzaktan eğitim döneminde ders masası ve sandalye seçimi önemli!

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Nurten Korkmaz, uzaktan eğitime başlayan çocukların evde kullandıkları çalışma masası ve sandalyesinin doğru seçilmesi gerektiğini belirterek uygun olmayan ekipmanların önemli sağlık sorunlarına davetiye çıkarabileceğine işaret etti.

Ders çalışma masalarının yüksekliği hesaplanırken masa ve bacak yüksekliği arasında bir boşluk olmasının önemli olduğunu belirten Dr. Nurten Korkmaz, “Yetişkinlerde masa yüksekliği genelde 70 cm civarında uygun iken çocuklarda bu mesafe çocuğun oturduğu sıradaki yüksekliğine göre ayarlanmalıdır. Sandalyede otururken dizlerin kalça hizasının biraz aşağısında olması uygundur. Bu şekilde otururken dizler ile masa alt yüzeyi arasında yaklaşık 15 cm mesafe olması uygundur. Ayaklar yere tam temas etmeli açıkta kalmamalıdır” dedi.

Sandalyenin sırt desteği olmalı

“Ayakların altında hareketi engellemeyecek bir alan olmalıdır” diyen Dr. Nurten Korkmaz, “Sandalye her yöne dönebilen, kolçakları ve yüksekliği ayarlanabilen sırt desteği olan bir sandalye olmalıdır. Masa ve sandalyenin arkasında en az 3 metre boşluk olması rahat hareket etmeyi ve hatalı hareketlere karşı korunmayı sağlayabilir” tavsiyesinde bulundu.

Masa aydınlatması gerekebilir

Ders çalışılan odanın aydınlatmasının da önemli olduğunu kaydeden Dr. Nurten Korkmaz, “Odanın havalandırılması önemlidir. Dışarıya açılan bir pencere veya havalandırma sistemi olmalıdır. Klima sistemleri çocuğun boyun, omuz ve sırt bölgesine gelmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Monitörden okuma için tavan aydınlatmasına ek bir masa aydınlatması gerekebilir. Doğru aydınlatma gözün yorulmasının ve buna bağlı baş ağrısının azalmasını sağlar” dedi.

Monitör göz hizasında olmalı

Bilgisayar başında çalışılacaksa monitörün çocuğun tam karşısında ve bir kol mesafesi uzaklıkta olması gerektiğini kaydeden Dr. Nurten Korkmaz, şu tavsiyelerde bulundu:

“Ekranın üst hizası göz hizasına gelmelidir. Çalışırken klavye ile masada kolun kullanımı önemlidir. Yaslanmış pozisyonda klavye ile çalışırken dirsek iç açısı 100 derecenin üzerinde olmalıdır. El bilekleri de çalışırken düz olmalı sağa sola eğimli olmamalıdır. Oturma pozisyonunda ise gövde ile bacaklar arasında olan açı 130 derece civarında olmalı asla 90 derecenin altına düşmemelidir. Otururken belin içeri doğru olan eğimi, bel desteği ile desteklenmeli bacak arkaları da desteklenmiş bir sandalyede oturmalıdır. Klavyenin çok kullanıldığı durumlarda el bileğini düz pozisyonda tutmaya yarayan el bilek destekleri kullanılabilir.”

Molalarda egzersiz yapılmalı

Ders aralarında boyun ve sırtı rahatlatacak egzersizler yapılabileceğini belirten Dr. Nurten Korkmaz, “Saatte bir çalışmaya ara vermek önemlidir. Aralar 10-15 dakikadan az olmamalıdır. En azından pozisyon değiştirilmeli ve sabit duruşlardan uzak kalınmalıdır. Aralarda uygulanacak postür (duruş) egzersizleri, el bilek ve el egzersizleri, boyuna, bacaklara ve bele yapılan germe egzersizleri kişiyi rahatlatacaktır” tavsiyesinde bulundu.