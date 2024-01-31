Sosyal medyada şimdi de göz kenarlarına vazelin sürmek trend oldu… ‘Kist, arpacık, enfeksiyon ve hatta görme bulanıklığına neden oluyor’ | 6 SORU 6 YANIT

Gün geçmiyor ki sosyal medyada yeni bir trend doğmasın. Makyaj videosu içeriği üreten sayısız kullanıcı olması, her gün enteresan bir yöntemin ortaya çıkmasını da beraberinde getiriyor. Son günlerde trend haline gelen yeni akım göz kenarlarına vazelin sürmek. Kullanıcılara göre, makyaj sonrası göz kenarlarına vazelin sürmek, gözlerin sulanmasını, akmasını önlüyor.

Vazelinin gözlerdeki tek kullanımı bu değil. Bazılarına göre vazelin kirpiklerin uzamasını ve gürleşmesini sağlıyor. Akşamları uyurken kirpik diplerine vazelin sürdüklerini söyleyen bazı kullanıcılar, bunun kirpiklerini uzattığını iddia ediyor. Ancak göz doktorları, göz çevresine uygulanan vazelinin arpacık, lekeler ve bulanık görmek başta olmak üzere çok sayıda göz problemine sebep olabileceği konusunda uyarıyor.

Vazelin göz ve çevresi için zararlı mı? Vazelin kullanmak hangi sorunlara neden olabilir? Bu ürün gerçekten göz akmasını durdurup, kirpiklerin uzamasına yardımcı olabilir mi? Tüm merak edilenleri Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Göksu Hande Naz Şimdivar anlattı.

'VAZELİN, PETROLDEN KALAN ARTIKLARDAN ELDE EDİLEN DOĞAL BİR ÖZDÜR'

1- Vazelini göz kenarlarına sürmek gerçekten gözlerin akmasını, sulanmasını önleyebilir mi?

Öncelikle gözler hangi durumlarda sulanır bunu değerlendirelim. Göz sulanması, göz kuruluğu, enfeksiyon, gözde yabancı cisim varlığı, alerji ya da göz yaşı kanal tıkanıklığı gibi birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Tedavi ise tabii ki sulanmaya sebep olan faktöre göre planlanır. Gözlerimizin sağlıklı ve konforlu olması için ıslak olmaya ihtiyaçları vardır. Klima ve kalorifer benzeri ısıtma ve soğutma sistemlerinin yaygın kullanımı, rüzgârlı havalar, iç mekan havasının kuru olması, uzun süreli bilgisayar, tablet ve telefon kullanımı göz kuruluğunun başlıca sebeplerindendir. Tüm bu kuruluk sebeplerinden ötürü gözümüz, nem ihtiyacını karşılamak için daha fazla gözyaşı üretmeye başlar ve bu da göz sulanması olarak karşımıza çıkar.

Vazelin, petrolden geriye kalan artıklardan elde edilen doğal bir özdür. Bu sebeple petrol jelatini olarak da bilinir. Bulunduğu dokunun su kaybetmesini engellediği için nemi o bölgeye hapseder. Bu yönüyle de bazı kozmetik ürünlerinde ve yara iyileşmesi için kullanılan merhemlerin içinde bulunur. Ancak gözün sulanmasını engellemek için göz kenarlarına vazelin sürmek, yukarda bahsettiğimiz sulanma sebeplerinin hiçbirini tedavi etmez. Aksine istenmeyen durumlara sebep olabilir.

MİNİK YAĞ KİSTLERİ, ARPACIK, ENFEKSİYON VE GÖRME BULANIKLIĞINA YOL AÇABİLİR

2- Vazelinin gözün çevresinde herhangi bir alana uygulamanın zararı var mı?

Göz hastalıklarında vazelini sadece kirpik diplerindeki parazitlerin ortadan kaldırılmasında kullanıyoruz. Yoğun kıvamı sayesinde hem parazitlerin hareketini engelliyor hem de oksijen alımını durduruyor. Bu durumlarda bile 7-10 gün süresince kullanımını öneriyoruz.

Ancak göz sulanmasını ortadan kaldırmak için sürekli yapılan vazelin uygulamasının elbette sakıncaları var. Cildin yağlanma miktarını artırması ve gözeneklerin tıkanmasını sağlaması nedeniyle göz çevresinde milia dediğimiz minik yağ kistlerinin oluşumuna sebep olabilir. Kirpik diplerindeki yağ bezlerinin salgısını da tıkayabileceği için arpacık dediğimiz apse tarzındaki enfeksiyonların oluşumuna sebep olabilir. Gözün içine temas etmesiyle de geçici de olsa görme bulanıklığına yol açabilir.

3- Bir de vazelini kaş/kirpik uzatmak için kullananlar var. Böyle bir şey mümkün mü?

Vazelin, yağlı özelliği sayesinde dokularda nemi hapsetme özelliğine sahiptir. Eğer kirpik diplerinde kurumadan kaynaklanan kepeklenme ve buna bağlı dökülme varsa vazelin o bölgede nemi artırdığı için dökülmeye engel olabilir. Ancak esas tedavi her zaman altta yatan nedene yönelik olmalıdır. Vazelinin kirpik uzatması ile ilgili yapılan kontrollü bir çalışma ya da kanıt bulunmamaktadır.

GÖZLE TEMAS GÖZYAŞI DENGESİNİ BOZABİLİR

4- Vazelinin direkt kirpik diplerine sürülmesi demek aslında göz içiyle temas etmesi anlamına geliyor. Vazelinin göz içine temas etmesinin olası etkileri nelerdir?

Görme fonksiyonlarının düzgün olabilmesi için kornea dediğimiz göz tabakasının pürüzsüz, saydam ve nemli olması gerekir. Bunu sağlayan şey gözyaşı içeriğinde belirli miktarda bulunan yağ, mukus ve sudur. Gözyaşı, göz çukurunda kayganlığı sağlarken içerisinde bulunan birtakım enzimler sayesinde de gözü mikroorganizmalardan korur. Ayrıca toz vb. yabancı cisimlerin göze kaçması durumunda salınımını artırarak bu cisimlerin gözyaşıyla birlikte yanak ya da burun içine doğru akıp gözden uzaklaşmasını sağlar. Bu kadar hassas bir dengenin olduğu yerde dışarıdan müdahale ile gözyaşının dengesi bozulur, tüm bu işlevler aksar. Vazelinin göz içine temasıyla geçici de olsa bir süre bulanık görme de söz konusudur.

5- Soğuk havalarda gözleri korumanın vazelinden daha iyi yolları mutlaka vardır. Bu yolları anlatır mısınız?

-- Arada gözlerimizi kapatıp dinlendirerek göz yüzeyinin ıslanmasına izin vermek, göz kırpma sıklığımızın farkında olmak

-- İş ortamının düzenlenmesi

-- Ekran başında çalışırken göz kırpma sıklığımızı artırmak

-- Ekranın göz seviyesinden aşağıda durmasını sağlamak ve böylece göz kapağı aralığını ve dolayısıyla göz yüzeyinden buharlaşan gözyaşı miktarını azaltmak

-- Sigara dumanına maruz kalmamak

-- Gözyaşı damlaları damlatmak

-- Kirpik dibi temizliği yapmak

-- Rüzgarlı havalarda kenarları kapalı gözlükler kullanmak

-- Bol su tüketmek

-- Omega 3 içeren gıdalar tüketmek.

Uzmanlar, gözleri sert rüzgarlardan ve soğuk havalardan korumak için güneş gözlüğü takılmasını ve gözlerin doğal nem dengesinin korunmasına yardımcı olarak aşırı sulanma eğilimini azaltmak için susuz kalınmamasını öneriyor.

6- Son olarak kirpikleri uzatmanın daha güvenli yollarından da bahseder misiniz?

%0,03’lük bimatoprost oftalmik solüsyon, hastanın kendi kirpiklerinin büyümesini güvenli ve etkili bir şekilde artıran tek FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı üründür. Bimatoprost, glokom yani göz tansiyonu olan hastalarda yüksek göz içi basıncının azaltılması için 2001 yılında onaylanmış bir ilaçtır. Yapılan çalışmalarda ilacın kullanıldığı durumlarda yan etki olarak kirpiklerin uzadığı görülmüştür. Bu tür bir büyüme olumsuz bir olay olarak kaydedilmesine rağmen, estetik faydaları fark edilmiş ve kirpik belirginliğini artırmak için tasarlanmış bir ürün olarak bimatoprostun geliştirilmesine ve test edilmesine yol açmıştır. Kirpik belirginliğini artırmak için reçete edildiğinde bimatoprosta steril, göz başına tek kullanımlık aplikatörler eşlik eder ve günde bir kez kirpiklerin tabanındaki üst göz kapağı kenar boşluğundaki cilde uygulanır. Bimatoprostun kanıtlanmış bir güvenlik geçmişi vardır ve cilt yoluyla uygulandığında düşük yan etki insidansı ile iyi tolere edilir.