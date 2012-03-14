Sırt çantalarının bilinmeyen zararları

Sırt çantası, okul çağı çocuklarında omurga problemine yol açan bir sorundur. Ağırlığı ve uygun olmayan pozisyonda taşınması sonucu ağrılara adeta davetiye çıkarır. Bu yüzden her anne babanın, çocuğunun boyuna ve kilosuna uygun çanta seçimi yapmasının büyük önem taşıdığını söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Önder Çerezci, bazı önerilerde bulunuyor.

Ağır sırt çantası taşımak, okul çocuklarının gelişmekte olan eklem ve kas yapılarında zorlanmalara neden olarak belde kas gerginliği mekanizmasını tetikleyebilir, bozuk yürüyüş, kötü postür ve hatta ciddi kronik bel ağrılarına yol açabilir. Bu nedenle çocukların taşıdıkları sırt çantalarının ağırlıklarının hesaplanması ve gereğinden fazla yüklenmemeleri önemlidir.

Neler yapılmalı?

• Ağırlık çanta içerisinde uygun dağıtılmalı ve daha ağır eşyalar sırta ve bele yakın gözlere konmalıdır.

• Sırt çantaları uzun süreli taşınmamalı, uzun süre ayakta kalınacaksa çıkarılmalıdır.

• Ortopedik/ergonomik (iki geniş ve destekli omuz askısı ve bel kemeri bulunan, hafif) çantalar tercih edilmeli, asla ekonomik tasarruf yapma yoluna gidilmemelidir.

• Sırt çantası her iki omuzdan asılarak düzgün şekilde taşınmalıdır.

• Ağır çantalarda kalça kayışı kullanılmalı, kayışları geniş ve yumuşak çanta tercih edilmelidir.

• Sırt çantasının her iki kayışı birlikte kullanılmalı ve belin 5 cm. yukarısında duracak şekilde, sağlam bir biçimde tespit edilerek ayarlanmalıdır.

• Doktorun önerdiği sırt adalelerini geliştirici egzersizlerin yapılması sağlanmalıdır.

• Tekerlekli sırt çantaları tercih edilmelidir.

• Öğrencilerin okulda kilitli dolapları olmalı, eve sadece ihtiyaçları olanları taşımalıdırlar.

• Öğretmenler ve veliler, ağır çanta ve ağır kitap taşıma sorununu konuşmalıdırlar.

• Aile bireyleri olarak çanta temizliği yapılmalı ve ihtiyaç duyulmayan malzemeler çantadan çıkarılmalıdır.

• Doğru kaldırma tekniği kullanılmalı ve çocuklara ağır çantaları dizden eğilerek kaldırmaları gerektiği öğretilmelidir.