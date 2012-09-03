Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Emin Zararsız, "Ortaöğretimde SBS 2013’te son kez yapılacak. Daha sonrasında sistem değişecek" dedi. Zararsız şöyle devam etti: "Eğitim-öğretim yılının sonunda SBS yine yapılacak. 2012-2013 öğretim yılının sonunda Haziran ayında takvimine göre düzenlenecek. 2013-2014 öğretim yılının sonunda ise SBS olmayacak. Bir başka şekilde ortaokuldan liseye yerleştirme yürürlüğe girecek."
Yeni sistem konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Zararsız, "Görüşmeler sonucunda sistem kurgulandığında kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.
Kaynak: Hürriyet