Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Emin Zararsız, SBS’nin bu yıl son kez yapılacağını sonra sistemin değişeceğini söyledi. Ortaöğretimde SBS 2013’te son kez yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Emin Zararsız, "Ortaöğretimde SBS 2013’te son kez yapılacak. Daha sonrasında sistem değişecek" dedi. Zararsız şöyle devam etti: "Eğitim-öğretim yılının sonunda SBS yine yapılacak. 2012-2013 öğretim yılının sonunda Haziran ayında takvimine göre düzenlenecek. 2013-2014 öğretim yılının sonunda ise SBS olmayacak. Bir başka şekilde ortaokuldan liseye yerleştirme yürürlüğe girecek."

Yeni sistem konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Zararsız, "Görüşmeler sonucunda sistem kurgulandığında kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.

Kaynak: Hürriyet