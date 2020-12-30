Sağlık deposu yer elmasını sofralarınızdan eksik etmeyin

Yer elması; ay çiçeğigiller familyasından olan, nişasta içeriği yüksek bir sebzedir. Protein bakımından oldukça önemlidir. Diğer kök sebzelerle karşılaştırıldığında daha fazla protein içerir. Ayrıca sülfür içeren önemli amino asitler torin, metionin, homosistein ve sitein açısından da zengindir. Bu amino asitlerin en önemli özelliği bağ dokularının esnekliğini sağlamaktır.

Metabolizmayı hızlandırıyor

Yer elmasının metabolizma hızlandırmada rolünün büyük olduğunu söyleyen Çağatay, “Yaşla birlikte azalan metabolizma hızının azalmasının bir diğer nedeni de 25-30 yaşlarından itibaren vücutta metabolizma hızında rol oynayan 7- keto düzeyi azalmasıdır. Bu madde insan vücudunda bulunan fakat yaşla beraber miktarında azalma olan bir metabolizma hızlandırıcıdır. Dışarıdan alımı da mevcut olan bu maddenin mükemmel bir kaynağı olan yer elması, sebze reyonlarında bolca bulunmaktadır.” dedi.

Bir kasesi yalnızca 109 kalori

Yer elmasının demir içeriği yüksek besinlerden biri olduğunu belirten Adanç, "Yer elmasında bulunan demir miktarı kırmızı ete yakındır. Üstelik yer elması yağ içermez ve bir kasesinde 109 kalori vardır. Yani demir eksikliği problemi yaşayanlar için oldukça sağlıklı bir demir deposudur." ifadelerini kullandı.

Tam bir potasyum deposu

Yer elmasının muzdan daha fazla potasyum içerdiğini söyleyen Adanç, "Yer elmasının içerisinde bulunan inulin miktarı nedeniyle sindirim fonksiyonlarına takılmadan geçer, bu bağırsak bağlığı açısından oldukça önemlidir. Potasyum kasların sağlıklı çalışması için önemli bir mineraldir. Kaslarını çalıştıran kişilerin menülerine yer elmasını ilave etmeleri önerilir. İyi bir lif kaynağı olduğu için kolesterol seviyesini düzenler ve dolayısıyla kal sağlığını korur." dedi.

Çocuklarınıza mutlaka yedirin

Çocukların mutlaka yer elması ile tanışmasını öneren Çağatay, "Kimi ailelerin mutfaklarına hiç girmeyen bu sebze aslında çok lezzetlidir. Çocuklar da bu lezzete mutlaka alıştırılmalı. Hem zeytinyağlısı hem de kıymalı yemeği yapıldığında damak tadına hitap eden bir lezzete sahiptir. Haftada 1-2 defa tüketiminde metabolizma desteği olarak ciddi rol oynar." açıklamalarında bulundu.

İyi bir saç dostudur

Saç sağlığı için yer elmasının mucize bir besin olduğunu ifade eden Adanç, Demir açısından zengin olan yer elması; bakır ve C vitaminlerini de bolca barındırır. Bu nedenle saç sağlığı açısından da mucize besin diyebiliriz. Çünkü demir saçlara oksijeni ileterek sağlıklı saç kökleri oluşmasına yardımcı olur ve bakır da saç büyümesini destekler." dedi.