Patates nasıl saklanır? Papatesler uzun süre nasıl saklanır, soyulmuş patates dolapta saklanır mı?

Patates, nişasta oranı yüksek bir sebzedir. Farklı pişirme şekilleri ile tüketilebilir. Bu pişirme şekillerinden ilki kızartmaktır. Ayrıca sevilen ve sık tercih edilen bir diğer pişirme yöntemi de haşlamaktır. Fırında ve güveçte gibi birçok yerde pişirilebilir. Uzun süre saklanabilen bir sebzedir.

Patates Nasıl Saklanır?

Patates, yaz mevsimi sonunda sökülen ve kış mevsimi boyunca muhafaza edilerek tüketilen bir besi kaynağıdır. Tüm kış patates yemek için patatesin doğru koşullarda saklanması gerekir. Patatesi saklamak için mutlaka soğuk bir yer tercih edilmelidir. Çünkü sıcak saklama alanında patates çillenir ve çürür. Patatesleri güneş görmeyen bir bölgede saklamak daha doğrudur. Saklamak için sepet ya da çuval gibi hava alan paketler tercih edilmelidir.

Patatesler Uzun Süre Nasıl Saklanır?

Patatesleri uzun süre saklamak mümkündür. Ancak belirli saklama koşullarını sağlamak gerekir. İlk olarak serin bir yer tercih edilmelidir. Fakat serin bir yer tek başına patatesleri uzun süre saklamak için yeterli değildir.

Mutlaka saklanan bölge hava almalıdır. Nem alan bir bölgede uzun süre saklamak mümkün değildir. Nem alan patates çillenme yapar. Ayrıca patatesler sık sık karıştırılmalı ve alt kısımda kalanlar zamanla üste çıkarak böyle bir döngü elde edilmelidir. Yine patatesleri uzun süre saklayabilmek için güneş görmeyen bir yer tercih edilmelidir. Sıcaklık ise +4 derecenin üzerine çıkmamalıdır.

Soyulmuş Patates Dolapta Saklanır mı?

Soyulmuş patatesler dolapta saklanabilir. Ancak bunun için belirli bir işlem uygulamak gerekir. Çünkü patatesler soyulduğu andan itibaren mikroorganizmalar üreterek kararmaya başlar. Bu kararmayı engellemek için soyulmuş patatesi bol yağ ve tuz ile kaplamak gerekir. Bu şekilde hem buzlukta hem dolapta saklanabilir. Buzlukta hava almayacak şekilde uzun süre dolapta ise 3 ila 4 güne kadar saklanabilir.