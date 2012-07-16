2012 -2013 Eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak olan özel Helikon Acıbadem Anadolu Lisesi’nin kayıtları başladı.

Özel Helikon Acıbadem Anadolu Lisesi öğrencilerini SBS puan sıralamasına göre alaca. Ayrıca okulun yapacağı özel sınavlar ile öğrenciler değerlendirilecek. Her cumartesi günü tanıtım günü olarak belirlemiş ve veliler bilgilendirilecek.

Okulun eğitim sistemi akademik eğitim ve yabancı dil eğitimi olarak iki temel üzerine oturmuş. Bu iki temel üzerindeki eğitim anlayışı; öğrencinin ilgi, merak ve motivasyonunun yüksek tutulacağı eğitim ortamlarında öğrenme sorumluluğunu öğrencinin olduğu kadar öğretmenin de alacağı deneme, araştırma ve projeye dayalı bir anlayış.

Her öğrencinin öğrenebileceği esası üzerinden hareketle bilgi eksikliklerini problem olarak görmeyen eğitim anlayışı ile 9. sınıftan itibaren başlayan düzenli müfredat çalışmaları yanında üniversite sınav hazırlıkları ile üniversite sınavını korku olmaktan çıkacak.

Sınıf ortamları 12-16 öğrenci ile sınırlandırılarak öğretmenin öğrenci üzerindeki ilgisi artırılmış. Sınıflar her tür teknolojik materyal ile desteklenmiş ve öğrenmeyi engelleyecek her tür teferruattan da kaçınılmış.



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