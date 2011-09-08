Okul Çantası ve Ayakkabı Seçimi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Rabia Cerrah Karanfil, ağır okul çantalarının duruş bozukluğuna yol açtığını belirtti. Ayrıca çocukların ayakları bütün gün ayakkabı içinde olacağından ayakkabının ayak yükünü azaltması gerektiğini ifade etti.

Dr. Karanfil, yaptığı açıklamada, araştırmaların okul çocuklarında bel ağrısı görülme sıklığının yüzde 70 olduğunu ortaya koyduğunu, sırt çantalarının seçiminde ve kullanımında ailelere ciddi sorumluluklar düştüğünü belirtti. Bilinçsiz kullanılan sırt çantalarının çocukların gelişimini olumsuz etkilediğini ifade eden Karanfil, şunları kaydetti:

“Çantaların ağırlığına bağlı olarak omurgaya aşırı yük gelmektedir. Çantanın uygun olmayan pozisyonda taşınması okul çocuklarının gelişmekte olan eklem, kas ve eklemleri birbirine bağlayan bağlarda zorlanma, bozuk yürüyüş ve bozuk duruşa neden olarak belde kas gerginliği mekanizmasını başlatabilir, hatta ciddi kronik bel ağrısına sebep olabilir. Çocukların çantayı tek omuzda taşıması omurga eğriliklerine neden olmakta, normalden fazla ağır çantaların kullanılması çocukların öne doğru eğilmesine sebep olarak duruş bozukluğu oluşturmaktadır. Dengelerini bozup düşmelerine sebep olmakta, sırt ve bel ağrısı bacak kaslarında gerginliği artırarak ağrı oluşmasına yol açmaktadır. Duruş bozukluğu ise solunumu da etkilediğinden daha da önem taşımaktadır.”

Okul Çantasının Ağırlığı Vücut Ağırlığının %15’ini Geçmemeli

Çocukların taşıdığı çantaların omuz askısının normalden daha fazla omuz bölgesine baskı yapmasının dolaşım bozukluğuna sebep olduğunu ve ağrıya yol açtığını ifade eden Karanfil, “Çocuklarda okul çantasının ağırlığı vücut ağırlığının yüzde 15'ini geçmemelidir” diye konuştu.

Çocukların eve götürmeleri gerekmeyen okul gereçlerini, kitap ve defterlerini çantanın yükünü hafifletmeleri için okulda bırakmalarını söyleyen Karanfil, şu tavsiyelerde bulundu:

“Ağır olan malzemeler sırta en yakın bölgede en arkada taşınmalı. Yük sırta eşit dağıtılmalı, her iki omuz askısı takılmalı, dar askı omuz baskısını artırıp dolaşımı bozduğu için omuz askısı geniş çantalar tercih edilmeli. Çantalarda bel kemeri kullanılmalı, kenar göğüs askıları kullanılmalı, yük vücuda yakın olmalı. Çantaların sırt desteği olmalı, çok sert malzemeden olmamalı, ortopedik sırt desteğine sahip olmalıdır. Sırt çantası uzun süre kullanılmamalı, uzun süreli kullanım gerekiyorsa tekerlekli olanı tercih edilmelidir.”

Çocuklarda Ayak Sağlığına da Dikkat Edilmeli

Çocuklarda ayak sağlığına da dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Karanfil, “Ayaklarımız vücudun önemli ağırlığını taşımakta, uygun olmayan ayakkabılar ayak sağlığını bozarak diz, kol hatta bel problemlerini tetiklemektedir” dedi. Çocukların ayakları bütün gün ayakkabı içinde olacağından ayakkabının ayak yükünü azaltması gerektiğini ifade eden Karanfil, şunları söyledi:

“Ayakkabı esnek, yumuşak olmalı, ayak hareketini kısıtlayan malzemeden olmamalı. Ayakkabı çocuğun ayağına uygun olmalı ve tam korumalıdır. Ayakkabının ön kısmı geniş, yuvarlak olmalı, ayakkabı arkası güçlü, nispeten hareketsiz olmalı, bağ ve yapışkanlı kısımlar bağlandığında topuğu ayakkabının arka kısmına sağlam şekilde yerleştirmeli. Plastik sentetik malzemeler yerine deri ve kanvas malzemeler tercih edilmelidir. Sıcak ve terlemeye karşı ayakkabının iç yüzeyi emici malzemeden yapılmalıdır. Tabanın iç kısmında ayakkabının destekleyici hafif bir yükseltisi olmalıdır.”

A.A.