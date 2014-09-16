Öğretmenler utangaç çocuklara nasıl yaklaşmalı?

Okul çağındaki çocukların utangaç olup olmadıklarının nasıl anlaşılacağı ile ilgili bilgi veren Pedagog Gönül Bayaltun, öğretmenlerin de çekingen öğrencilerine nasıl yaklaşması gerektiğine dair önerilerde bulundu.

Okul çağındaki utangaç çocuğun bu özelliğini tavırlarından anlamak mümkündür. Nedir bu tavırlar?

• Sınıfta sessizdir.



• Oyuna katılmaz.



• Kendini ifade edemez.



• Ödev yapmaz.



• Anlamadıklarını soramaz.



• Parmak kaldırmaz.



• Tahtaya çıkmaya cesaret edemez.



• Sınıf içinde veya dışında sorumluluk almaz.



• Yapamayacağı ya da yanlış yapıp eleştirileceğinden çekinir.



• Kendinden emin değildir.



• Neyin doğru –yanlış olduğuna karar veremez, ürkektir.



• Eleştiriye dayanamaz ve hemen ağlamaya kızmaya hazırdır.



• İhtiyaçları için öğretmenden izin alamaz ve tuvalet izini alamadığı için altını ıslatabilir.



• Zihni yapabilecekleriyle değil.



• Başkalarının kendi yaptıklarına ne diyeceğiyle ilgilidir.

Öğretmenlere düşen görevler

• Öncelikle öğretmen çocukla olumlu bir iletişim kurmalı eleştirel- katı değil, anlayışlı ve yapıcı bir tutum takınmalı.



• Öğrencilerin farklı kişisel özelliklerine saygı duymalı. Her çocuktan her konuda aynı başarı beklenmemeli. Eksik ya da yanlış yapan çocuklar arkadaşlarının önünde aşağılanıp - mahcup edilmemeli. Diğer arkadaşlarıyla kıyaslanmamalı. Bu çocukları sürekli anne-babaya şikayet ederek baskı ve eleştiriye maruz bırakılmamalı.



• Programlar çocukların kişisel özellikleri dikkate alınarak hazırlanmalı.



• Utangaç çocuklar bazen öğretmenin küçük bir ilgisiyle iş birliği yapabilir. Parmak kaldırmaktan korkan çocuklara bir aferin olumlu bir söz yaptığı küçük bir şeyi fark etme çocuğa güven verir.



• Çekingen çocuklardan başlangıçta çok iyi performans bekleme, ödevini tam yapmasını isteme, yapmadığında eleştirme olumsuz sonuç verir. Bu çocuklarda ödevin niceliğinden çok niteliğine, çocuğun konuyu anlayıp-anlamadığına bakarak bir değerlendirme yapmak doğru olur.



• Öğretmenler çekingen çocuklara farklı yaklaştıklarında, toleranslı davrandıklarında diğer çocuklara ayrımcılık yapıldığını ve tepki aldıklarını söyleseler de öğretmenliğin böyle durumları doğru yönetebilme mercii olduğu unutulmamalıdır.



• Sınıfta başlangıçta bu çocuklara hemen diğer çocuklarla aynı sorumlulukları vermek yerine, küçük küçük adımlarla ilerlemek çocuğun kendine güvenini sağlar. Örneğin; çekingen çocuk, oyun grubunda ebe yapılırsa ağlayıp çekilebilir ancak küçük gruplarda ikili grupta yardımlaşarak yapılacak bir faaliyette iş birliği yapabilir.