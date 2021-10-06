Muz nasıl saklanır? Muz nasıl saklanırsa kararmaz? Neden dolapta saklanmaz?

Muz vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir meyvedir. Muzun faydaları saymakla bitmez. Özellikle zayıflamak isteyenler için mükemmel tok tutucu bir ara öğündür. Mide rahatsızlıkları içinde rahatlatıcı etkiye sahiptir. Ancak çabuk kararan bu meyvenin bazı saklama püf noktaları vardır.

Muz Nasıl Saklanır?

Hem ülkemizde hem de dünya genelinde sık tüketilen meyvelerden biri olan muz, olgunlaşma sürecini tamamladıktan sonra kararma yapmaktadır. Özellikle kabuğu soyulan bir muz 30 dakika içinde tüketilmezse hızlı bir kararma süreci yaşar. Bu yüzden muzu mutlaka kabuklu olarak saklamalıyız.

Muzu uzun süre saklayabilmek için ilk olarak güneş ışığından ve yüksek ısıdan korunmalıdır. Oda sıcaklığında 3 ila 4 güne kadar saklanabilir. Ancak soğuk bir yer tercih edilmelidir. Ayrıca muz saklamanın bir diğer püf noktası da hava alacak bir kap tercih edilmelidir. Yani poşet ya da nemli bir kapta asla bırakılmamalıdır. Eğer muzların içerisinde çürüyen ya da çürümeye başlayan varsa bu ayıklanmalıdır. Yoksa diğer muzlarında çürümesini hızlandıracaktır.

Muz Nasıl Saklanırsa Kararmaz?

Muzun kararmadan saklanabilmesi için ilk olarak plastik poşetten çıkararak nemlenmesi önlenmelidir. Ayrıca kuru bir kapaklı kapta saklamakta muzun kararmasını önler. Muzun serin ve kuru bir ortamda saklanması da kararmasına engel olacaktır. Muzların kararmasını önlemek için muzların birleşim yerlerini yani saplarını streç film ile sarmak etkili bir yöntemdir. Bu şekilde hava alması önlenir ve buda kararmasını geciktirerek daha uzun süre kararmadan saklama imkanı sağlar.

Neden Dolapta Saklanmaz?

Muzu saklamak için serin bir ortam yeterli olacaktır. Bazen tam olgunlaşmamış olan muzlar daha sıcak yerde ya da güneş alan bir yerde saklanarak daha lezzetli olması sağlanır. Böyle bir durumda dolapta saklanmaz.