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Mükemmel Tasarım

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Pelikan Textmarker; renkli ve rahat yazılar için…

Pelikan Textmarker 490 mükemmel tasarımı sayesinde rahat bir yazım imkanı sunarken yazılarınızdaki önemli noktaları belirginleştirerek daha keyifli bir çalışma yaratıyor.

Farklı renk seçenekleriyle okul ve ofis ortamının vaz geçilmezi olan Pelikan Textmarker 490, kavrama kanalları ile de işaretlemeyi konforlu bir hale getiriyor. Çevir – aç kapağı ürünün açılmasını kolaylaştırıyor. Pelikan Textmarker 490’ın özel tasarlanan ucu ise üç genişlikte işaretleme sağlıyor.

Pelikan Textmarker 490’ın su bazlı çok amaçlı mürekkebi, tüm kağıtlarda eşit dağılımlı fosforu garanti ediyor. Yüksek fosfor ve saydamlık metnin açıkça vurgulanmasını sağlıyor. Yüksek mürekkep hacmi sayesinde ise kolay kolay bitmiyor ve uzun süre kullanılabiliyor. Mürekkep fiber ucu aracılığıyla en iyi mürekkep akışı sağlanırken, yedekleriyle yeniden doldurulabildiği için de tasarruf sağlanabiliyor. 

Etiketler: kalem , yeni

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